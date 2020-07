Pesquisa revela quais os exercícios mais praticados durante a quarentena

No último trimestre, com academias e parques fechados, a saída encontrada foi praticar exercícios em casa, e segundo o Weburn, plataforma de fitness, saúde e bem-estar , no período em que a quarentena foi instaurada, de abril até junho, às videoaulas tiveram um crescimento de 190% em acessos, em comparação com os três primeiros meses de 2020.





De janeiro a março, o Weburn registrou mais de 31 mil visualizações nas aulas funcionais, em que há um número de exercícios pré definido de repetições e intervalos e que podem ser feitos sem equipamentos, enquanto nos três meses posteriores foram mais de 92 mil acessos, ou seja um crescimento de quase 200% na plataforma.





Essas aulas acessadas são do professor Thiago Pugliesi, treinador da plataforma, que aborda conteúdos sobre exercícios funcionais, como HIIT e ABS, treinos de alta intensidade.





Além do crescimento nos treinos funcionais, a plataforma também apresentou um salto no acompanhamento das aulas do Playdance, com um aumento de 139% no último trimestre e mais de 52 mil acessos nesse período. Em terceiro lugar, as aulas de yoga foram destaque com 358% e mais de 9 mil acessos no último trimestre. Na quarta posição, as aulas de pilates alcançaram mais de 4 mil visualizações e obtiveram um crescimento de 300%.





Nos últimos seis meses, as plataformas de videoaulas fitness tiveram papel importante para auxiliar as pessoas, tanto aqueles que precisavam continuar a manter o ritmo de exercícios físicos, como também para aquelas que viram a prática de atividades físicas em casa, uma alternativa para cuidar da saúde mental.





"A inovação no setor fitness trouxe esse tipo de novidade para os usuários, o Weburn veio com a proposta de auxiliar as pessoas que querem manter o ritmo físico e que pretendem ter uma qualidade de vida melhor. A nossa ideia é apresentar alternativas para as pessoas, de que elas podem se exercitar, independente do lugar em que estejam"; afirma Renato Leal, diretor executivo da plataforma.