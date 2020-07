Ponto de Opinião: Botafogo-SP precisa se reinventar para não sofrer mais em 2020

(Foto: Agência Botafogo)







Por Nicholas Araujo

Redação Blog do Esporte









Não é difícil dizer que o ano de 2020 para o Botafogo-SP foi péssimo. Nem pelo fato da pandemia no país, mas pelo cenário futebolístico da equipe. O time passou todo o campeonato brigando contra o rebaixamento a série A2. Mostrou um time super desequilibrado, sem garra e determinação. Não foi rebaixado no detalhe, mesmo perdendo o último jogo para o Bragantino.





Agora, o foco é o Troféu do Interior e, posteriormente, a série B do Brasileiro. O nacional inspira cuidados, já que o elenco em si precisa de muitos ajustes.





Não há um setor mais prejudicado, todos precisam de novas peças, além de alguns jogadores que precisam sair. O elenco em si não se entrosou, mesmo com a chegada de Claudinei Oliveira. O jeito é mudar o estilo de jogo e o que está à disposição do treinador.





Falta um pouco de garra e riscos para esta diretoria do Botafogo. Demorou para investir na temporada, pegou o que “sobrou” no mercado e ainda quis mostrar que o elenco era competitivo. O grande resultado foi lutar contra o descenso e ver sua torcida reclamar do mau desempenho.





Problemas na diretoria e extra campo a parte, o Botafogo precisa mostrar ao que veio. Ganhou um grande investimento financeiro para montar uma equipe modo quarta divisão do estadual. Vamos ver se para o Brasileiro as coisas mudam.