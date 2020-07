Ponto de Opinião: O Flamengo teme perder o brilho com a saída de Jorge Jesus?

Por Nicholas Araujo

Redação Blog do Esporte









O Flamengo voltou ao centro das atenções no futebol nacional e internacional com a possibilidade da saída do técnico Jorge Jesus, que teria recebido uma proposta do Benfica, de Portugal, e estaria disposto a aceitar o cargo.





A equipe brasileira teme que o técnico aceite a proposta, para a tentativa de um novo prestígio na Europa, mesmo com a ótima fase no clube brasileiro. A torcida não teme que o treinador saia, mas algumas especulações já apontam que o clube português não vai desistir tão fácil de Jesus.





Por mais que o Flamengo tenha um grande elenco, a ideia do futebol implementada por Jesus mudou a cara do clube. Lembre-se que Abel Braga foi a primeira aposta do clube, que não vingou, por inúmeros motivos, mesmo com elenco tendo nomes como Gabigol e Bruno Henrique. Ao encaixar a ideia de Jesus, o “oto patamar” se tornou o grande trunfo do clube. Entretanto, como toda equipe que vinga, sempre haverá quem busca se aproveitar e retirar esse sucesso.





Vejo que o Flamengo passa por uma situação que todo clube que se destaca passa ou um dia passou. Não é a toa que clubes da Europa buscam peças importantes dentro do futebol brasileiro e, mesmo que a torcida discorde da saída, o Flamengo fica preso ao que Jesus determinar. Caso saia, o clube terá que manter a qualidade, agora com um outro método de jogar.





Não vejo o Rubro-Negro perdendo o brilho, mas buscando a necessidade de se reinventar dentro do futebol, principalmente se o clube quiser ser competitivo no novo Mundial de Clubes que está por vir.





Por outro lado, Jesus pode ficar no clube, o que mostrará mais ainda a grandeza e influência do clube carioca. No entanto, futebol é negócio, não tem outro jeito. O lado mais forte, infelizmente, sempre vai se sobressair. Este é nosso mundo.