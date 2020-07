Presidente do Barcelona diz que volta de Neymar "é pouco provável" por economia

(Foto: Getty Images)









Duramente criticado nos últimos meses e apontado como um dos responsáveis pela crise no Barcelona nesta temporada, o presidente Josep Maria Bartomeu concedeu uma longa entrevista à rádio "RAC-1" nesta terça-feira e tratou sobre diversos assuntos que vêm movimentando a imprensa catalã. Um deles foi a possível volta de Neymar, apontada como improvável pelo mandatário.





Os problemas econômicos causados pela pandemia da Covid-19 seriam as razões para dificultar uma transferência de tal peso. Há um ano, o Barça chegou a negociar com o PSG o retorno do brasileiro, que tentou viabilizar a saída por sua parte e ainda contou com os pedidos por parte de Messi.





- É pouco provável uma operação assim, pois a situação de todos os clubes da Europa é muito difícil. A nível econômico, é um verão difícil para os grandes clubes. Todo mundo está vendo como pode se reestruturar com a pandemia - disse Bartomeu.





O mandatário garantiu que as transferências casadas envolvendo Arthur e Pjanic não foram apenas para adequar os balanços, pensando em um Fair Play Financeiro. Na negociação, o Barça vendeu o brasileiro por € 72 milhões (R$ 432 milhões) para a Juventus e comprou o sérvio por € 60 milhões (R$ 360 milhões).





- Pjanic é um jogador que há muito tempo se queria contratar, era muito buscado. E havia um jogador do Barça que a Juve queria. Era uma situação excepcional. Não é para ajustar balanços, pois teríamos vendido outros jogadores que tínhamos ofertas. Arthur é um jogador muito valorizado - explicou Bartomeu.





Questionado sobre os rumores que indicaram que Messi estaria pensando em deixar o Camp Nou, o presidente garantiu que não tem percebido uma insatisfação do argentino e que, embora seu contrato termine em 2021, ele prevê a aposentadoria do argentino no clube catalão.





- Normalmente, não falamos das conversas com os jogadores, mas é evidente que queremos renovar. Messi é o melhor jogador do mundo. O vejo tranquilo, com vontade de seguir. Disse muitas vezes que quer se aposentar no Barça, e estou convencido de que será assim. Vejo Messi se aposentando no Barça.





Confira outros temas comentados por Bartomeu:





Futuro de Quique Setién





- Quique continuará. Estou bastante feliz com a evolução que estamos mostrando nos jogos, apesar dos empates. Nos últimos jogos, vi uma imagem melhor, e espero que siga assim. Se não ganharmos a Liga, ainda falta a Champions depois.





Escolha do técnico





- Não me arrependo da mudança de Valverde. O time e o vestiário precisavam de um impulso. Setién é um firme defensor do modelo Barça e tem um DNA que se ajusta ao clube. Trouxe novos ares, novas ideias, e está trabalhando muito.





Possível vinda de Xavi





- É um grande treinador, que certamente algum dia virá ao Barça. Em 2021, não serei eu o presidente. Xavi virá algum dia ao Barça, ele quer vir, e claro que fará muito bem.





Globo Esporte