Promotor do GP do Brasil de F1 rebate Wolff e vê evolução da pandemia parecida com Europa

Promotor do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, o húngaro Tamas Rohonyi rebateu o chefe da equipe Mercedes, Toto Wolff, que disse ser muito difícil a realização da corrida em Interlagos neste ano por causa da curva da pandemia de coronavírus no país. Para Rohonyi, ainda é muito cedo para projetar um cancelamento da corrida por faltarem quatro meses para a data original o evento.





- A evolução da pandemia em São Paulo não é diferente do que ocorre na Inglaterra ou na Itália e pelas projeções certamente diminuirá até novembro. A organização do GP do Brasil acompanha a situação e mantém a comissão médica da FIA atualizada. As decisões saem de lá, e não de dirigentes de equipes - disse Rohonyi ao jornal "Estado de S.Paulo".





Rohonyi deu a entender ainda que a corrida de Interlagos só será cancelada se houver alguma ordem de autoridades sanitárias ou governamentais:





- O único fator que justificaria o cancelamento de um evento seria um motivo de força maior, o que está fora do controle das partes envolvidas (Fórmula 1 e organização do GP).





O GP do Brasil de Fórmula 1 é realizado ininterruptamente desde a temporada de 1973. Interlagos recebeu a categoria até 1977, depois em 1979 e 1980 e desde 1990.





