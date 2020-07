Desfalque contra a Atalanta: PSG anuncia que Mbappé ficará três semanas parado

(Foto: Geoffroy Van Der Hasselt/AFP)









O temor do técnico Thomas Tuchel se concretizou: Mbappé desfalcará o PSG contra a Atalanta, nas quartas de final da Liga dos Campeões. O clube francês anunciou nesta segunda-feira que o atacante ficará parado por três semanas se recuperando de um problema no tornozelo direito. Exames realizados no fim de semana detectaram uma lesão no ligamento, sofrida na final da Copa da França, na última sexta.





Caso o prazo se concretize, Mbappé só estaria apto a jogar por volta do dia 17 de agosto - PSG e Atalanta se enfrentam no dia 12, no Estádio da Luz. Existiria, porém, uma possibilidade de o francês estar disponível em uma possível semifinal, caso os parisienses avancem. O duelo antes da final está marcado para o dia 18, contra o vencedor de RB Leipzig x Atlético de Madrid.





Desta forma, o PSG volta a ter um desfalque de peso em meio à busca por um inédito título europeu. Nas duas últimas temporadas o clube não conseguiu contar com Neymar nas oitavas de final por conta de lesões - em 2017/18, o brasileiro só disputou a partida de ida contra o Real Madrid; e em 2018/19, não atuou contra o Manchester United.





Mbappé sofreu lesão no tornozelo direito no primeiro tempo da final da Copa da França, depois de uma entrada forte de Perrin, que foi expulso por conta do ato violento. O jogador deixou o campo mancando e chorando, e depois voltou a campo de muletas para participar da entrega do troféu pelo título. O técnico Thomas Tuchel logo depois do jogo relatou o medo de não contar com o atacante no confronto contra a Atalanta.





Globo Esporte