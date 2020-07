PSG de Neymar encara a Atalanta nas quartas de final da Liga dos Campeões: veja os confrontos

(Foto: Harold Cunningham / UEFA / AFP)









A Uefa definiu nesta sexta-feira os confrontos das quartas de final da Liga dos Campeões e o chaveamento até a decisão. Os embates já definidos são entre Paris Saint-Germain e Atalanta, e entre RB Leipzig e Atlético de Madrid. Uma dessas quatro equipes que nunca conquistaram o título estará na finalíssima. As próximas fases serão todas disputadas em Lisboa, a partir do dia 12 de agosto.

Real Madrid ou Manchester City x Lyon ou Juventus

RB Leipzig x Atlético de Madrid

Napoli ou Barcelona x Chelsea ou Bayern de Munique

Atalanta x Paris Saint-Germain

Quem passar de Real Madrid x City e Lyon x Juventus vai encarar o vencedor das quartas de final entre Napoli ou Barcelona e Chelsea ou Bayern de Munique. A outra semifinal terá RB Leipzig ou Atlético de Madrid, contra Atalanta ou PSG. Quem sobreviver a esta segunda semifinal será o mandante na decisão (por questões burocráticas).





A cerimônia ocorreu na sede da Uefa, em Nyon, na Suíça, com o auditório vazio. Os representantes dos clubes acompanharam o sorteio por videoconferência, mas houve pelo menos dois problemas técnicos de áudio para fechar a comunicação. Chamou a atenção o fato dos responsáveis pelo sorteio estarem no palco sem máscaras.





Por causa da pandemia do coronavírus, a Uefa adotou como solução a disputa do "Final 8". Em vez do modelo tradicional, e com a final em Istambul, a confederação decidiu que, das quartas em diante, todos os confrontos serão em Lisboa, em apenas 12 dias de agosto, com jogos únicos, e sem público. A Champions foi interrompida em 11 de março.





Mas ainda restam quatro jogos das oitavas de final a serem realizados, nos dias 7 e 8 de agosto, para sabermos todos os classificados para a próxima fase. A Uefa decidiu nesta quinta preservar os mandos de campo, após reunião do comitê executivo.

Manchester City x Real Madrid (ida: 2 a 1 para os ingleses) - 7/8

Juventus x Lyon (ida: 1 a 0 para os franceses) - 7/8

Bayern x Chelsea (ida: 3 a 0 para os alemães) - 8/8

Barcelona x Napoli (ida: 1 a 1) - 8/8

As equipes que já estão classificadas para as quartas de final são: Paris Saint-Germain, Atalanta, Atlético de Madrid e RB Leipzig. A próxima fase será disputada nos dias 12, 13, 14 e 15 de agosto. As semifinais estão previstas para os dias 18 e 19, às 16h nos dois dias.





A grande decisão está marcada para o dia 23 de agosto, também às 16h. Todas essas partidas serão distribuídas entre o Estádio da Luz, do Benfica (palco da final) e o Estádio José Alvalade, do Sporting.





Quartas de final: 12, 13, 14 e 15/8





Semifinais: 18 e 19/8





Final: 23/8





