Punições a Norris e Leclerc alteram grid de largada do GP da Estíria de F1

(Foto: Dan Istitene - Formula 1 Getty Images)









Duas punições movimentaram o grid de largada para o GP da Estíria. A primeira delas foi aplicada ainda na sexta-feira, quando Lando Norris ultrapassou rivais sob regime de bandeira amarela e perdeu três posições no grid de largada. Já Charles Leclerc foi penalizado, também com três colocações, por ter atrapalhado Daniil Kvyat na classificação, neste sábado.





Norris, que havia feito o sexto melhor tempo, agora largará em nono. Já o piloto da Ferrari, que terminou a sessão em 11º, parte agora do 14º lugar. Confira abaixo o grid atualizado já com as punições aplicadas.





Confira as decisões dos comissários:





Lando Norris - 3 posições de punição - larga em 9º





Os comissários ouviram do piloto do carro 4 (Lando Norris) e da equipe representante e analisou as evidências em vídeo. As imagens a bordo mostram claramente que o motorista do carro 4 ultrapassou o carro 10 enquanto a luz amarela nos painéis eram claramente visíveis e bandeiras amarelas eram mostradas.





Charles Leclerc - 3 posições de punição - larga em 14º





O piloto do carro 16 havia foi adequadamente informado pela equipe após o turno 7 que o carro 26 estaria se aproximando e que ele deveria tomar cuidado com o tráfego. Depois disso, ele acelerou na aproximação à curva 9, mas acabou desacelerando novamente depois de detectar outro carro à sua frente, na curva 9, a fim de evitar que sua próxima volta fosse afetada.





O piloto do carro 16 declarou que lhe seria impossível ver qualquer coisa nos espelhos retrovisores devido às más condições climáticas.





Dados de evidência em vídeo e telemetria mostraram claramente que o motorista do carro 26 foi atrapalhado pelo carro 16 nas curvas 9 e 10. Embora as condições climáticas possam ter afetado a visibilidade nos espelhos retrovisores e, ainda que o piloto, não tenha tido a intenção de impedir outro carro, os comissários determinam era obrigação do carro 16 estar ciente da aproximação do carro 26. Por não ter evitado a ação, a pena foi imposta ao piloto do carro 16.





Globo Esporte