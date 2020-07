Real Madrid lança novos uniformes para 2020/21, com segunda camisa rosa

Com o Campeonato Espanhol encerrado, o Real Madrid lançou seus novos uniformes para a próxima temporada. E, diferentemente de outros gigantes europeus, o clube merengue apostou em um visual sem grandes inovações: apostou em manter a primeira camisa basicamente toda branca, apenas com alguns detalhes em rosa.





O uniforme de mandante terá ainda uma gola V, com pequenas áreas de "sombras", mais escuras. O rosa aparece nas listras que ficam na parte lateral do corpo e na barra da camisa. As listras, tradição do fornecedor esportivo, se repetem nos shorts brancos. O mesmo tom de rosa, chamado "Spring Pink", foi o escolhido para ser a estrela do segundo uniforme, que será usado nos jogos de visitante. De acordo com o clube, a cor se inspira na iluminação noturna de Madri.





O escolhido para ser o modelo dos novos uniformes foi o atacante Benzema, grande destaque merengue na conquista do Campeonato Espanhol e escolhido pelo clube como melhor jogador da equipe em 2020/21. A segunda camisa estreará ainda na atual temporada, diante do Manchester City, no dia 7 de agosto, jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões.









Globo Esporte