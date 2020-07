Ribeirão Preto pode receber Centro de Treinamento de Tênis

Por Redação Blog do Esporte









A cidade de Ribeirão Preto pode receber um projeto de Centro de Treinamento de Tênis. O prefeito de Ribeirão, Duarte Nogueira (PSDB), recebeu na última quinta-feira (23) o presidente da Federação Paulista de Tênis, Luiz Fernando Balieiro, que se interessa em construir um Centro de Treinamento de Excelência em Tênis e Beach Tennis na cidade.





A iniciativa terá um investimento de R$ 15 milhões e será custeado pela iniciativa privada. O projeto tem como objetivo expandir as duas modalidades na região de Ribeirão, com a implementação de 14 a 18 quadras de Tênis e 12 de Beach Tennis, oferecendo um grande Centro de Treinamento moderno à população que não possui contato com a prática esportiva.





“Estamos animados em fazer esse projeto. Jogar tênis não é uma coisa barata e me parece muito interessante essa proposta. Vamos discutir e ver o que é necessário para darmos sequência no projeto e ganhar tempo para implantá-lo”, disse Duarte Nogueira ao ter conhecimento do projeto.





Além de formar e revelar novos talentos, o Centro terá o objetivo de impactar na economia e turismo da cidade, já que os turistas que desembarcam em Ribeirão gastam, em média, R$ 250 por dia com hospedagem, alimentação, transportes, entre outros serviços.





“A ideia é tornar Ribeirão Preto a cidade do tênis, ensinando a modalidade nas escolas do município”, disse Balieiro.





O local adotará o conceito de construção sustentável, com redução no impacto ambiental, minimização de resíduos e lixo, separação de material reciclável, reaproveitamento e reuso da água, iluminação de LED e utilização de painéis de energia solar, entre outros.





A expectativa é que o Centro de Treinamento atenda 250 mil pessoas por ano, entre Tênis e Beach Tennis. Muitos atendimentos serão feitos por meio de projetos sociais nas duas modalidades. Ainda não há um local definido para a construção e expectativa do início das obras.