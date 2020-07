Richarlison marca em empate do Everton pelo Inglês e iguala os gols da temporada passada

(Foto: Getty Images)











Em duelo do meio da tabela do Campeonato Inglês, Everton e Southampton empataram em 1 a 1 nesta quinta-feira, no Goodison Park, em jogo válido pela 34ª rodada. O atacante Richarlison, da seleção brasileira, anotou o gol do Everton e evitou a derrota. Com isso, ele já alcançou os 14 gols feitos pelo time na última temporada, com um jogo a menos (37 a 38).





O Southampton foi superior no primeiro tempo. Poderia ter aberto o placar aos 27 minutos, quando o meia James Ward-Prowse foi derrubado dentro da grande área. Mas o próprio Ward-Prowse desperdiçou a chance, ao mandar a bola na trave. Sorte que, minutos depois, o atacante Danny Ings fez 1 a 0 para o time visitante.





Apesar de apenas finalizar três vezes no alvo na etapa inicial, o Everton conseguiu o empate, aos 43 minutos. Após a enfiada de bola do lateral-esquerdo Lucas Digne, o atacante Richarlison soltou a bomba, no meio do gol. O brasileiro chegou a marca de 12 gols nesta Premier League, e a 30 em todas as suas participações na competição.





* OBS: O atacante Diego Costa tem 52 gols. Ele é brasileiro de nascimento, mas recebeu a cidadania espanhola em julho de 2013, se naturalizou e optou por defender a Espanha desde outubro de 2013.





No segundo tempo, o Southampton continuou com mais posse de bola, mas a quantidade de chances criadas foi menor, para ambos os lados. O Everton teve as melhores oportunidades, no chute cruzado do lateral Sidibé e depois na cabeçada do atacante Dominic Calvert-Lewin.





Com o resultado, o Everton segue em 11º lugar no Campeonato Inglês, com 45 pontos. Atrás vem justamente o Southampton, com 44. Na próxima rodada, o Everton vai encarar no domingo o Wolverhampton. Enquanto isso, o Southampton mede forças contra o Manchester United, na segunda-feira da semana que vem.





