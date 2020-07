Richarlison representará Everton em desafio virtual de futebol

O Everton Football Club e o Inter Miami CF, dos Estados Unidos, vão realizar um confronto virtual de FIFA 20 neste sábado, dia 4 de julho às 13h (horário de Brasília). O clube inglês vai ter como seu representante o atacante brasileiro Richarlison, destaque da equipe na Premier League. Ele vai enfrentar o argentino Julian Carranza, atacante do time americano, cujo proprietário é o ex-jogador David Beckham.





O "eAmistoso", que será disputado numa melhor de três partidas, terá um clássico entre seleções mundiais. Uma das três partidas será um acirrado Brasil x Argentina, onde cada um defenderá o país em que nasceu. Nas duas outras partidas, os jogadores poderão escolher times de suas preferências no universo do FIFA 20.





Além das partidas de FIFA, Richarlison e Carranza vão responder perguntas a respeito de suas carreiras e seus interesses pessoais.





O conteúdo do amistoso estará disponível nos sites oficiais do Everton às 13h no horário de Brasília.





Além do torneio, os torcedores poderão ganhar camisas oficiais dos dois clubes assinadas pelos dois jogadores. Os detalhes de como participar da promoção serão revelados junto com o conteúdo oficial.





Desde que chegou ao Everton, além de alcançar convocações regulares para a Seleção Brasileira, Richarlison marcou 26 gols em 72 partidas.





Já Carranza, de 20 anos, representou a seleção da Argentina no último campeonato Sub-20 disputado. Ele se tornou jogador do Inter Miami CF em janeiro de 2020, antes da campanha de estreia do clube na Major League Soccer (MLS).





O confronto entre Richarlison x Carranza no FIFA será neste sábado, dia 4 de julho às 13h (horário de Brasília), e estará disponível no site do Everton em www.evertonfc.com.