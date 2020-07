Salvador ganha força e deve ser escolhida para receber reta final da Copa do Nordeste em julho

(Foto: Luciano Marcos/ABC)









A Bahia deve ser anunciada como sede da Copa do Nordeste 2020. Com a indefinição quanto à liberação dos jogos em Pernambuco, que segue sem data, Salvador levou a melhor também sobre Fortaleza e será escolhida para abrigar os jogos, que devem ter início entre 18 e 19 de julho.





A tendência é que a capital baiana resolva os últimos detalhes burocráticos nesta segunda-feira e, com isso, seja a escolhida. A data, no entanto, ainda pode sofrer ajustes.





A princípio, as partidas ocorrerão na Fonte Nova, Pituaçu, Barradão e Joia da Princesa, em Feira de Santana. Foram os estádios eleitos para receber os confrontos.





A expectativa do anúncio é para o início desta semana. Para isso, a capital baiana precisa validar os protocolos junto à CBF, processo que está em fase final e deve ocorrer nesta segunda-feira.





De acordo com informações de bastidores, a escolha por Salvador contrariou os clubes pernambucanos. No entanto, o fato de Pernambuco não ter dado prazo para a volta do futebol inviabilizou o processo no estado. Uma vez que a Liga do Nordeste precisa organizar a logística para receber os clubes.





Com cinco datas ainda por disputar, a Copa do Nordeste deve ser finalizada em até 10 dias. Período visto como suficiente para não atrapalhar os Estaduais da região.





No início de julho, o prefeito de Salvador, Antônio Carlos Magalhães Neto, abriu as portas da cidade para a competição que, por conta da pandemia causada pela Covid-19, será disputada em sede única. Dos 36.813 casos da doença confirmados na Bahia, 45,61% estão na capital. O estado também apresenta ocupação de 65% dos leitos de hospitais públicos, destinados aos infectados pela doença. Assim como 78% das UTIs.





Globo Esporte