Sebastian Vettel se mostra arrependido pela forma como trocou RBR pela Ferrari

Dispensado pela Ferrari e ainda sem vaga na temporada 2021 da Fórmula 1, Sebastian Vettel admitiu arrependimento pela forma como deixou a RBR, equipe pela qual conquistou seus quatro títulos na categoria. No fim de 2014, após um ano difícil e sem nenhuma vitória, Vettel decidiu se transferir para a Ferrari. Pela equipe italiana, Vettel conquistou vitórias, mas bateu na trave na disputa pelos títulos de 2017 e 2018. Anos depois, o tetracampeão mundial (2010 a 2013) reconheceu que poderia ter esperado mais para sair da RBR.





- O que me arrependo é um pouco da maneira como as coisas terminaram (na RBR). Não terminamos em alta, mas é assim que o esporte é às vezes. Mais ainda, era um pouco estranho com contratos, o que eu deveria dizer, era permitido dizer, não era permitido dizer. Isso tornou um pouco estranho e, olhando para trás, devo me arrepender, porque tivemos um tempo fantástico juntos, conseguimos muito e realmente nos divertimos muito. Eu deveria ter escutado minha intuição mais em termos de vir imediatamente. Não havia nada de errado nisso - disse Vettel à TV inglesa "Sky Sports".





Por outro lado, Vettel disse que correr pela Ferrari um dia era um sonho seu desde muito tempo, já que o ídolo Michael Schumacher conquistou cinco dos seus sete campeonatos pela equipe de Maranello. Mesmo sendo talvez antes do melhor momento, Vettel não se mostrou arrependido por ter corrido seis temporadas pela Ferrari:





- A Ferrari sempre foi um sonho meu, fui massivamente inspirado na minha infância, por Michael (Schumacher) no carro vermelho, é uma marca fascinante. Então, pelas razões certas, fui atraído pela atraente mulher ruiva que demonstrou interesse! Nossa missão, meu objetivo, era vencer o campeonato e não o fizemos. Então, nesse sentido, fracassamos, mas ainda tivemos alguns anos muito bons, alguns destaques e boas corridas. Então, não me arrependo.





Num começo bastante complicado de temporada para a Ferrari em 2020, Sebastian Vettel ocupa apenas a décima colocação na classificação geral após três corridas. O alemão obteve apenas um décimo e um sexto lugares como resultados na zona de pontuação até agora.





Nas últimas semanas surgiu a notícia de que tetracampeão, de 33 anos de idade, estaria negociando com a Racing Point para a temporada 2021, mas até agora não há um acordo entre as partes. Já um eventual retorno para a RBR foi rechaçado pelo chefão Helmut Marko.





Globo Esporte