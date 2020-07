Sergio Pérez tem resultado inconclusivo para teste de coronavírus e está isolado

(Foto: Getty Images)











O mexicano Sergio Pérez teve um resultado inconclusivo para o teste de coronavírus e, com isso, ainda não está liberado para disputar o Grande Prêmio da Inglaterra de Fórmula 1, neste fim de semana. O piloto da Racing Point está isolado, não tem acesso ao autódromo de Silverstone e aguarda o resultado de um segundo teste para saber se poderá correr.





Todos os envolvidos com as corridas de Fórmula 1 têm passado por teste de Covid-19 a cada cinco dias para terem acesso aos autódromos onde estão sendo disputados os grandes prêmios de 2020. Até agora, apenas dois casos positivos foram impedidos de acessar o paddock de Hungaroring, há duas semanas, mas estes não foram de pessoas que haviam estado na Áustria, nas duas primeiras provas.





Entre os pilotos, Pérez é o primeiro cujo teste teve resultado inconclusivo. O mexicano estava escalado para participar de uma entrevista coletiva nesta quinta-feira em Silverstone, mas acabou se ausentando após tomar conhecimento do resultado de seu teste. Segundo a Racing Point, o mexicano imediatamente ficou isolado do contato com as pessoas.

Quem pode substituir Pérez?

Caso Pérez não possa disputar a corrida, a Racing Point poderá recorrer a algum dos reservas da equipe Mercedes, no caso o belga Stoffel Vandoorne ou o também mexicano Esteban Gutierrez. Vandoorne não compete na Fórmula 1 desde o fim de 2018, quando estava na McLaren, enquanto Gutierrez não disputa uma corrida sequer desde 2016, quando deixou a Haas. Racing Point e Mercedes têm parceria técnica e, numa eventualidade, até os pilotos reservas podem ser acionados.





Sergio Pérez vem sendo um dos destaques da temporada 2020 e ocupa a sexta colocação na classificação geral, com 22 pontos. O mexicano pontuou nas três corridas do campeonato, com dois sextos lugares e um sétimo.





Globo Esporte