Setién diz que se vê no Barcelona na próxima temporada e rechaça culpa por fracasso na liga: "Sou um a mais"

Perto de ver o rival Real Madrid se consagrar como campeão espanhol de 2019/20, o Barcelona aos poucos vai virando a chave para a Liga dos Campeões, mas também já projeta a próxima temporada. E, de acordo com a imprensa espanhola, seria baixa possibilidade de o técnico Quique Setién seguir à frente da equipe. Mas, para o treinador, seu futuro pode, sim, estar no Camp Nou.





Questionado sobre o fato de o presidente Josep Maria Bartomeu apenas garantir sua permanência até o fim da atual temporada, Setién indicou não ter nada a dizer. Então, foi perguntado se conseguia se ver à frente da equipe - e pediu uma análise mais profunda de seu trabalho.





- Claro, é natural que me veja treinando o Barça. Isso que estou vivendo já vivi mais vezes. Às vezes, não se alcançam as pretensões que se tem, ou sim, mas depois de um trabalho feito. Não só um resultado. Isso é o que penso ou que gostaria que valorizassem. Se podia conseguir mais ou se fizemos mais do que muitos podiam pensar. Mas claro que me vejo continuando - disse Setién.





Setién foi contratado em janeiro, em meio à campanha irregular do Barcelona no Campeonato Espanhol sob o comando de Ernesto Valverde - mas quando a equipe ainda era líder da competição. Ele conseguiu se manter na posição, alternando pontualmente com o Real Madrid, até a paralisação por conta da pandemia do novo coronavírus, em março. Mas, na retomada da liga, o Barça tropeçou três vezes e viu o rival embalar em vitórias consecutivas, abrir distância e ficar a uma vitória do título.





Perguntado se, por este cenário, seria sua culpa o iminente fracasso na liga, Setién rechaçou.





- Eu sou uma parte a mais. Assumo minha responsabilidade, mas não totalmente. Encontrar um culpado sempre traz a figura do treinador. Não sinto que tenha feito tão mal as coisas. Daria mais mérito ao rival, que ganhou tudo. Isso sim é difícil.





Apesar da situação na tabela, Quique Setién preferiu manter o discurso de que a liga espanhola ainda não está perdida, uma vez que há possibilidade matemática - discordando da declaração de Luis Suárez, que apontou o campeonato como garantido para o Real Madrid.





- É a opinião dele. A verdade é que ainda não está perdida porque pode acontecer qualquer coisa, mas é certo que está difícil. Mais que demérito nosso, que empatamos três vezes, é mérito deles. Fizeram as coisas melhores, certamente, e faltam esses dois jogos que podem ganhar. Mas seguiremos lutando até o fim - completou o técnico.





