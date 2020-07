Setién responde críticas de Messi no Barcelona: "Não dou importância. Às vezes se dizem coisas que são mal interpretadas"

Mantido no comando do Barcelona mesmo após a perda do título espanhol, Quique Setién não se sente ameaçado no cargo. Prova disso é que na coletiva de véspera do jogo contra o Alavés, pela última rodada da La Liga, o treinador respondeu as duras palavras de Lionel Messi na última quinta-feira.





Na ocasião, o craque e capitão argentino disse: “"Fomos muito fracos, temos que mudar muito".





- A verdade é que estamos de acordo em algumas coisas, e em outras não. (Messi) tem razão quando diz que, se jogarmos mal, não vamos ganhar nada, mas também já tivemos bons momentos e pode dar para ganhar. Temos que melhorar em muitos aspetos, temos de ser mais consistentes – afirmou Setién, que continuou:





- Não me sinto atingido pelas declarações de Messi. Às vezes se dizem coisas que são mal interpretadas, que acontecem em momentos de frustração. Não dou importância. Estamos conscientes de que temos pela frente uma competição que queremos ganhar – salientou.





Fora da final da Copa do Rei e sem o título espanhol, resta apenas uma esperança de taça para o Barcelona na temporada: a Liga dos Campeões. O time de Quique Setién está nas oitavas de final e faz o jogo de volta contra o Napoli, após 1 a 1 na ida, na Itália. Caso seja eliminado, será a primeira vez desde 2007 que o Barcelona encerra uma temporada sem um título sequer.





Globo Esporte