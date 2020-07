Stock Car e Stock Car Light anunciam primeira etapa de 2020 em Goiânia

(Foto: Duda Bairros/Stock Car)









A Stock Car e Stock Car Light confirmaram nesta terça-feira (14) a realização da primeira etapa de 2020, após a Secretaria da Saúde do Estado de Goiás analisar o protocolo de segurança produzido pelos organizadores e emitir autorização para que o principal campeonato brasileiro de automobilismo abra a temporada no próximo dia 26 de julho. Após a retomada de torneios importantes como a Fórmula 1, Nascar, Indy e campeonatos de futebol da Europa e no Brasil, a Stock Car torna-se mais uma competição profissional de ponta a dar início às suas atividades em 2020. Em função da quarentena gerada pelo coronavírus, a Stock adiou todas as etapas do primeiro semestre e agora retoma sua temporada justamente em Goiânia, onde havia planejado iniciar seu campeonato antes da pandemia. As corridas serão realizadas com portões fechados, sem público, e contarão com um número restrito de profissionais envolvidos com as provas.





“Até o momento nós não havíamos anunciado nada em relação à abertura da temporada pois sempre estivemos aguardando a decisão das autoridades sanitárias locais“, diz Carlos Col, CEO da Vicar, empresa organizadora da Stock Car e da Stock Light. “Mas estamos felizes agora em poder anunciar que vamos abrir a temporada, seguindo a orientação das autoridades e ainda com um protocolo de segurança muito rígido, que vai possibilitar que trabalhemos dentro de um alto padrão de segurança se comparado à maioria absoluta das atividades liberadas para o momento”, diz o dirigente.





O início da temporada da Stock Car traz para os fãs brasileiros do automobilismo uma grande novidade: a principal categoria do país colocará na pista o projeto 2020, que apresenta os dois novos carros a serem utilizados pelos maiores pilotos em atividade no Brasil. O renovado Chevrolet Cruze Stock Car e o estreante Toyota Corolla Stock Car, que entrarão na pista com novidades técnicas, visual arrojado baseado nos modelos de rua e o tradicional equilíbrio de desempenho que historicamente tem marcado as temporadas da Stock, tornando-a uma das categorias mais admiradas em todo o mundo pela imprevisibilidade na pista.





A programação completa da primeira etapa da Stock Car será apresentada em breve.