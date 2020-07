Stock Car estreia no Automobilista2 com prova de exibição em Interlagos

(Foto: Stock Car/Reiza)







Com vitória do aniversariante Gaetano de Mauro, a Stock Car estreou na plataforma de corridas virtuais Automobilista2 na noite desta quarta-feira (1/7), com uma corrida de exibição. A prova contou com 17 pilotos oficiais das categorias Stock Car e Stock Light e teve 30 minutos de duração, totalizando 20 voltas. Também participaram Vitor Genz e Beto Monteiro, pilotos de testes da Stock Car. Grande nome da noite, Di Mauro largou da pole e liderou toda a corrida, obtendo uma vitória relativamente tranquila no autódromo de Interlagos. A prova serviu como teste da nova plataforma, que será palco do e-Stock Car Racing, campeonato completo com quatro corridas ao longo de 2020.





A prova foi disputada com as versões virtuais dos novos modelos Toyota Corolla e Chevrolet Cruze, que são a grande novidade da Stock Car real em 2020. Com isso, a plataforma Automobilista 2, que foi lançada no dia anterior pela produtora brasileira Reiza Studios, teve seu primeiro grande evento com a prova experimental da Stock Car, transmitida ao vivo pelo site Grande Prêmio no Facebook.





Completando 23 anos de idade, o piloto da equipe Shell V-Power foi destaque durante todo o final de semana. Além de fazer a pole, Di Mauro conseguiu abrir vantagem já nas primeiras voltas e impôs um forte ritmo. “Eu gosto bastante do Automobilista. Jogo sempre que possível e estou sempre treinando. Gostei muito do Automobilista 2 por que trouxe coisas novas, como uso de zebra e de pista, coisas que acrescentaram do real para o virtual. Achei sensacional”, resumiu o vencedor. “O novo carro em si, você sente a diferença em relação ao antigo, como sente na pista. Eu acho que treinei mais do que o pessoal. Acordei hoje e fiquei 100% focado na corrida”, comentou Di Mauro. “Mas eu ajudei o pessoal por que tenho um pouco mais de experiência no Automobilista. E fiz o que pude para o pessoal chegar mais perto. Mas tenho certeza de que todos vão agora treinar e chegar junto”, completou o piloto da equipe Shell V-Power.





Piloto de testes da Stock Car, Vitor Genz mostrou habilidade também na versão virtual da categoria ao cruzar a linha de chegada no segundo lugar. O piloto gaúcho disse que a competição lembrou muito das temporadas em que competia oficialmente na categoria. “A transmissão foi muito bonita”, ressaltou. “Já disputei muito com o pessoal e o estilo do piloto acaba refletindo no virtual também. Quando você disputa com alguém na pista de verdade acaba tendo as mesmas reações no virtual, quando compete contra ele. Foi interessante”, avaliou.





Sobre o domínio de Gaetano Di Mauro na prova de exibição, Genz prometeu uma reação quando o campeonato começar. “O Gaetano está na frente da galera no virtual, mas já estou trabalhando pra melhorar meu setup de volante, pedais etc, para aprimorar meu desempenho”, avisou. O piloto gaúcho também comparou seu carro virtual com os reais que ele e Beto Monteiro ajudaram a desenvolver. “Foi interessante essa experiência. Como piloto de testes eu andei nos carros do (Daniel) Serra e (Ricardo) Zonta. E ver o Automobilista2 já com os novos carros foi muito legal. Gostei demais dos carros virtuais também”, comentou Genz.





Terceiro colocado na corrida, Gabriel Casagrande é, ao lado de Gaetano, um dos principais nomes da nova geração da Stock Car. Para competir na prova, o piloto paranaense de 25 anos contou com a ajuda do amigo Rafa Bin, um gamer especializado em corridas virtuais. “A corrida foi legal, o jogo é bem bacana e os gráficos são muitos bons”, disse ele. “Confesso que estou suando aqui no simulador. A gente tem esse cansaço um pouco físico mas mais psicológico, por que o que você tem que fazer de pilotagem é praticamente a mesma coisa que na corrida real. Foi uma iniciativa muito bacana”, disse ele. Casagrande, no entanto, contestou o resultado, dizendo que chegou atrás de Pedro Cardoso e Guilherme Salas, ambos da Stock Car. “Acredito que foi um bug, eles deveriam ter chegado na frente”, ressaltou.





A data da primeira etapa do Stock Car e-Racing será definida em breve. Confira os primeiros colocados na corrida de exibição da categoria no Automobilista2:





Gaetano Di Mauro, 20 voltas

Vitor Genz

3. Gabriel Casagrande

4. Guilherme Salas

5. Pedro Cardoso

6. Allam Khodair

7. Lucas Foresti

8. Atila Abreu

9. Gabriel Lusquinos

10. Zezinho Muggiati

11. Diego Nunes

12. Marcos Gomes

13. Guga Lima

14. Galid Osman Jr

15. Ricardo Barbosa

16. Beto Monteiro

17. Julio Campos





ZDL