Stock Car faz 1ª etapa com embalada por muitas novidades para 2020

O adiamento das provas do primeiro semestre não arrefeceu o ânimo dos pilotos e equipes da Stock Car. A principal categoria do Brasil abrirá a temporada no próximo domingo (26) no Autódromo Internacional de Goiânia apresentando uma série de importantes novidades técnicas e desportivas que prometem mexer com a relação de forças de um dos mais competitivos campeonatos do mundo. Devido aos efeitos da pandemia, a categoria também fará pela primeira vez uma corrida sem a presença do público e respeitando um rígido protocolo de segurança aprovado com as autoridades sanitárias locais, com o objetivo de preservar a saúde de todos os envolvidos.





Para o público, no entanto, há uma novidade importante: as tomadas de tempo para definição do grid, serão transmitidas ao vivo no sábado a partir das 16h20 pelo canal Sportv. As duas corridas de domingo terão início às 11h30 e 12h20, e também serão mostradas ao vivo. A transmissão acontecerá a partir das 11h15, desta vez pelo Sportv2.





No campo técnico a novidade mais aguardada é a estreia dos dois novos carros: o Chevrolet Cruze Stock Car e o Toyota Corolla Stock Car se enfrentarão na pista pela primeira vez de forma oficial. O projeto dos dois modelos começou a ser testado no final de 2019, incorporando os monoblocos originais, apêndices aerodinâmicos e material compósito. Somando a nova estética bastante agressiva ao ronco mais agudo típico de carros de categorias de ponta e ao efeito visual de labaredas emitidas pelo escapamento nas trocas de marcha, o carro tem tudo para agradar aos fãs.





Na pista, os dois modelos passaram por avaliações com os pilotos de testes da categoria nos circuitos de Velo Città, Velopark, Cascavel, Interlagos e Curitiba. A partir de março, foi a vez dos pilotos oficiais das equipes avaliarem os carros, que agradaram os competidores em função da relação potência versus equilíbrio, combinada com as novas exigências em termos de técnica de pilotagem.





No cenário desportivo, a Stock Car traz novidades. A mais evidente é a formação de duplas extremamente fortes em termos de disputa de campeonato. Apesar de buscarem a vitória individualmente, a cumplicidade entre os parceiros de equipe será fundamental nesta fase de aprendizado e descobertas técnicas dos novos modelos. Entre as principais forças dentro de cada box estão os duos Cacá Bueno e Julio Campos (Cruze), Thiago Camilo e Cesar Ramos (Corolla), Ricardo Zonta e Bruno Baptista (Corolla), Átila Abreu e Galid Osman (Cruze) e o formado pelo atual campeão Daniel Serra e o sempre competitivo Ricardo Maurício (Cruze). Além, é claro, da aguardada estreia da parceria entre Rubens Barrichello e o astro argentino Matías Rossi, ambos com o Toyota Corolla.





Nos bastidores da categoria há também muita expectativa sobre o potencial do jovem Gabriel Casagrande (Cruze), que mudou de equipe e pretende avançar na disputa pelo título, como fez em 2019. Outro box que merecerá atenção abrigará pela primeira vez Nelsinho Piquet e Rafael Suzuki, ambos pilotando modelos Toyota Corolla.





Nesse ambiente altamente competitivo, pódios e vitórias também estão no horizonte almejado por vários outros pilotos, casos dos parceiros de equipe Lucas Foresti e Gaetano Di Mauro (Cruze), dos vencedores de corrida Allam Khodair e Diego Nunes (Cruze), do campeão de 2015 Marcos Gomes e Denis Navarro (Cruze), e de Guilherme Salas, campeão da Stock Light que ascende à categoria principal com um Cruze e que terá como parceiro o experiente gaúcho Vitor Genz, outro que já venceu corridas na Stock principal.





Uma novidade importante no regulamento desportivo é a realização das tomadas de tempo em apenas duas fases, as chamadas Q1 e Q2. No início do treino, todos os pilotos entrarão na pista na tentativa de se classificar para a fase seguinte – que será disputada pelo 15 melhores do Q1. O pole position será definido já nesta segunda sessão – e não em uma terceira como vinha acontecendo até o ano passado, propiciando uma briga intensa pela pole com praticamente metade do grid.





A programação em Goiânia contará também com provas da Stock Light. Confira os horários:





Sexta-feira - 24 de julho





9h20 - 9h40: Stock Light - shakedown





14h40 - 15h10: Stock Light - treino livre 1





16h10 - 16h40: Stock Light - treino livre 2





Sábado - 25 de julho





8h00 - 8h15: Stock Car - shakedown





9h10 - 9h40: Stock Light - treino livre 3





9h55 - 11h05 - Stock Car - treino livre 1





12h00 - 12h20: Stock Light - classificação





12h35 - 13h45: Stock Car - treino livre 2





15h23 - 15h55: Stock Light - corrida 1





16h30 - 17h00: Stock Car - classificação





Domingo - 26 de julho





9h33 a 10h05: Stock Light - corrida 2





11h30 a 12h05: Stock Car - corrida 1





12h23 a 12h55: Stock Car - corrida 2