Streaming de clubes cariocas provoca adesão recorde de inscritos em canais no YouTube

O IBOPE Repucom destaca o desempenho do YouTube como principal motor de captação de novas inscrições para os clubes de futebol no Brasil. Apenas nos últimos 30 dias, a plataforma de vídeos somou 1,1 milhão de novos inscritos nas contas oficiais dos clubes de futebol, o maior crescimento em toda a série histórica, valor cinco vezes superior à média de crescimento mensal da rede social. Pela primeira vez, o YouTube foi quem concentrou a maioria (48%) das inscrições no somatório entre todas as redes no mês.





O Flamengo foi o grande responsável por esta adesão histórica ao YouTube. A "Fla TV" foi o canal que mais cresceu no período, com 840 mil novos inscritos no último mês. A plataforma de vídeos foi o grande motor de crescimento do clube ao concentrar cerca de 70% de todo o resultado flamenguista no período. Outro feito importante é que os 840 mil novos inscritos na "Fla TV" correspondem a quase 80% de todas as inscrições no YouTube entre os 50 clubes brasileiros monitorados.





O pico do crescimento do clube no YouTube foi em 01/07, data da partida contra o Boa Vista que foi transmitida pela "Fla TV". Apenas neste dia, o clube somou mais de meio milhão de novas inscrições, ou mais de 60% dos 840 mil inscritos conquistados durante os últimos 30 dias. Como consequência, a "Fla TV" registrou crescimento do canal de 25% em relação ao levantamento do mês anterior, e conta hoje com mais de 4,2 milhões de inscritos.





O clube ainda liderou o crescimento no TikTok, Instagram e Twitter, e se destaca como o que mais evoluiu seu alcance digital ao expandir o tamanho de sua base total em 4% somente no último mês, o melhor resultado dos 30 maiores clubes do ranking.





O Vasco estreou entre os maiores crescimentos mensais em 2020, com relevante captação de novos inscritos em seu canal no YouTube. A "Vasco TV" somou 144 mil inscritos no período, seu maior crescimento histórico na plataforma de vídeos e que corresponde a mais de 90% de suas inscrições entre todas as plataformas. Com este resultado, a "Vasco TV" registrou evolução de 28% no último mês.





O Corinthians registrou o terceiro maior crescimento no período com saldo de 100 mil novos inscritos. Seu principal canal para obtenção de novas inscrições foi o perfil do clube no TikTok. Considerando apenas as plataformas onde o clube somou novos membros em junho, o TikTok foi responsável por 75% das inscrições corintianas. Com mais de 101 mil novos membros no último mês, é o clube com segundo melhor desempenho na nova plataforma. O Corinthians também foi o segundo time com melhor desempenho no Instagram, com mais de 25 mil novos seguidores.





São Paulo e Cruzeiro figuram em 4º e 5º, respectivamente, e com um registro em comum: para ambos, 90% de suas novas inscrições foram originárias do TikTok no mês de junho. O "Tricolor Paulista" somou 61 mil novos seguidores enquanto a "Raposa" 58 mil em seus perfis no TikTok.





Sobre as maiores variações, que mostram o quanto cresceram, proporcionalmente, as bases digitais dos clubes, além do Flamengo, citado anteriormente com 4% de variação, os cinco demais clubes com maiores variações de crescimento em junho foram o Vasco (+2,2%) e quatro clubes da região Nordeste: Ceará (+1,9%), Vitória (+1,8%), Bahia (+1,4%) e Fortaleza (+1,3%).

TikTok segue com crescimento expressivo entre os clubes

No último mês, a cada dez novas inscrições em redes sociais de clubes de futebol no Brasil, quatro foram no TikTok, somando 1 milhão de novos seguidores entre os clubes com perfis atualmente na plataforma. Para dimensionar este feito, o crescimento do TikTok apenas entre os 37 clubes que estão na plataforma é mais de três vezes maior que o resultado do Instagram considerando todos os 50 clubes monitorados.





O TikTok foi a principal fonte de novos inscritos para 76% dos clubes presentes na plataforma. Ou seja, para 28 dos 37 clubes, a maioria de seus inscritos veio por meio da nova rede social. Atualmente, os clubes nacionais somam 3 milhões de inscritos em seus perfis no TikTok.