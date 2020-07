Técnico do Santos critica tratamento da CBF aos paulistas: "Merecem mais atenção"

(Foto: Guilherme Dionízio/Estadão Conteúdo)









Jesualdo Ferreira, técnico do Santos, voltou a mostrar preocupação com uma desigualdade de forças dos clubes paulistas no início do Campeonato Brasileiro, marcado para o dia 9 de agosto.





Em sua coluna no jornal português "O Jogo", o treinador relembrou o maior tempo de preparação de clubes do Rio de Janeiro e afirmou que os grandes de São Paulo mereciam tratamento diferente da CBF.





– Estamos perto de perceber quais os efeitos da desigualdade desportiva que se vão verificar, olhando ao tempo de trabalho que tiveram, por exemplo, os times do Rio de Janeiro, particularmente o Flamengo, que recomeçou em 18 de maio. As equipes de São Paulo constituem um quarto da tabela do Brasileirão, são cinco em 20 – Santos, Palmeiras, São Paulo, Corinthians e Bragantino, que representam o que há do melhor na história do futebol brasileiro – escreveu Jesualdo.





– As quatro primeiras já campeãs do mundo e da Libertadores e que mereciam mais atenção por parte da CBF, porque tenho a certeza que vamos estar num quadro de desigualdade com os nossos adversários que trabalham há mais tempo – completou o técnico.





Diferentemente dos clubes do Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, por exemplo, Santos, Corinthians, São Paulo e Palmeiras iniciaram suas atividades com bola somente no dia 1º de julho, seguindo a regulamentação e protocolo de segurança do governo estadual.





Desde então, Jesualdo tem feito atividades físicas, técnicas e táticas mirando retorno do Campeonato Paulista, no dia 22 de julho.





O primeiro adversário do Peixe é o Santo André, líder geral do estadual até a paralisação da competição por causa da pandemia do novo coronavírus – o jogo ainda não tem data, local ou horário definidos.





Globo Esporte