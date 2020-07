TotalPass se reinventa e lança plataforma própria para oferta de treinos on-line sob demanda

A pandemia fez com que as empresas se reorganizassem para dar continuidade aos planos de negócios em 2020. Uma nova realidade traz desafios e exige inovação. Como fruto do cenário atual, nasce a plataforma TotalPass Plus, que tem como propósito incentivar as pessoas a se exercitarem e transformarem antigos hábitos, mesmo em tempos de isolamento social.





Levando em conta que para uma saúde plena não basta apenas trabalhar a parte física, mas também a mente, a TotalPass integrou diferentes tipos de atividades e atendimentos de especialistas em sua plataforma. Nela, além de oferecer treinos on-line, ao vivo e personalizados, com os preparadores físicos das academias parceiras, é possível receber orientações de nutricionistas e profissionais voltados para a saúde mental.





De acordo com uma pesquisa feita pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, os índices de ansiedade e estresse cresceram 80% durante a pandemia. “Isso nos deu o insight de agregar à plataforma profissionais voltados para os cuidados mentais e da alimentação. Dessa forma, conseguimos oferecer um serviço cada vez mais completo aos nossos clientes”, explica Isabelle Araujo, PMO da TotalPass.





Para ter acesso ao TP Plus, o responsável do RH de cada empresa pode entrar em contato com a TotalPass e negociar os planos que melhor se encaixam ao perfil de seus colaboradores. Mesmo que a empresa não seja credenciada com a TotalPass, ela pode contratar somente o TP Plus para oferecer aos seus colaboradores neste momento.





Por possibilitar a prática de atividades físicas coletivas para as equipes em tempo real, o TotalPass Plus integra os profissionais, mantém o time motivado e oferece a sensação de pertencimento.





Dentre as modalidades oferecidas estão fitdance, treino funcional, alongamento, yoga, pilates, HIIT e diversas outras. Já os nutricionistas e profissionais de saúde mental dão dicas de como controlar a ansiedade e criar uma dieta mais saudável para garantir o bem-estar físico e mental. É possível, inclusive, vivenciar uma jornada pelo vegetarianismo.





