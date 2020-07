Tottenham Hotspur e Nike lançam coleção 2020/21

A coleção combina as tradições do Clube com um estilo moderno de streetwear ao adotar novas cores e designs ousados.





A camiseta branca tradicional Home é reforçada por um padrão de malha tecido sobre tecido, desenvolvido por designs reinventados de camisas antigas. Blocos de azul cobrem os ombros e enquadram o padrão, enquanto uma risca de giz amarela ilumina uma gola escura com decote em V.





O mesmo azul e amarelo podem ser encontrados na fita que percorre as laterais. Uma etiqueta de laço amarelo, inspirada em roupas de streetwear e com o emblema do Clube, pode ser encontrada no quadril esquerdo. Shorts azuis e meias brancas completam o kit.













Enquanto isso, o kit Away verde escuro é destacado por flashes de neon rosa e amarelo. As riscas de brilho delinearam um colarinho preto e listras laterais, enquanto o Nike Barely Volt swoosh, o emblema do clube e o logotipo do patrocinador brilham contra o fundo verde da camisa.





Ao utilizar os novos kits pela primeira vez, Harry Kane disse:





"Eles estão ótimos! A camisa Home tem aquele Spurs distinto, com um visual moderno, graças a todos os toques especiais. No kit Away, esse tom de verde é uma nova cor que nos cai muito bem, e os pequenos detalhes também fazem uma grande diferença", disse o atacante.





Scott Munson, vice-presidete da Nike Football Apparel comentou:





"Os designs 2020/21 do Tottenham Hotspur tentam capturar parte da emoção gerada durante o que foi um momento importante para o clube. O kit Home é uma visão moderna de sua identidade tradicional, enquanto o kit Away apresenta um visual novo inspirado no estilo e nas cores streetwear de Londres."





O Tottenham Hotspur e a Nike apresentarão em breve o terceira uniforme 2020/21.