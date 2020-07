Veja os duelos das quartas de final do Paulistão; Água Santa e Oeste estão rebaixados

(Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians)







Santos x Ponte Preta; Palmeiras x Santo André; São Paulo x Mirassol e Bragantino x Corinthians são os confrontos das quartas de final do Campeonato Paulista. Água Santa e Oeste estão rebaixados para a Série A2.





As quartas de final, em jogo único, serão disputadas com dois jogos nesta quarta e dois jogos na quinta (às 19h e às 21h30). A Federação Paulista de Futebol deve divulgar nesta segunda as datas, os horários e os locais dos quatro duelos que definirão os semifinalistas.





As últimas três vagas nas quartas foram decididas neste domingo: Ponte Preta, que corria risco de rebaixamento, ficou com o segundo lugar do Grupo A. No Grupo C, o Mirassol obteve a classificação mesmo perdendo em casa para a Macaca.





No Grupo D, o Corinthians garantiu o lugar nas quartas de final ao vencer o Oeste por 2 a 0, em Barueri, e contar com a vitória do São Paulo por 3 a 1 sobre o Guarani, na Vila Belmiro. O Timão pega o Bragantino, dono da melhor campanha geral.





Na parte de baixo da tabela, Água Santa, que em determinado momento da rodada chegou a estar se classificando para o mata-mata, e Oeste foram rebaixados. Ambos integravam o Grupo A. A equipe de Diadema perdeu de virada para o Palmeiras, enquanto o time de Barueri foi batido pelo Corinthians.





Globo Esporte