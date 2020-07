Willian volta a marcar, Chelsea vence Watford e se mantém no G-4 do Campeonato Inglês

(Foto: Matthew Childs/Reuters)









No dia em que Frank Lampard completa um ano no comando do Chelsea, a equipe londrina presenteou seu treinador e conquistou um bom resultado ao vencer o Watford por 3 a 0, em Stamford Bridge, neste sábado. Willian novamente balançou as redes e ajudou seu time na vitória, que o mantém no G-4 do Campeonato Inglês.





O francês Giroud abriu o placar, aos 28 minutos da primeira etapa. Ele recebeu belo passe de Barkley dentro da área e chutou cruzado, com a perna esquerda, para balançar as redes.





Willian fez o segundo do Chelsea aos 43, de pênalti. Foi seu quarto gol nos cinco jogos do Chelsea desde a retomada do futebol na Inglaterra. O brasileiro é o primeiro jogador da história dos Blues a marcar de pênalti por três rodadas seguidas da Premier League. Ele jamais desperdiçou uma cobrança pelo clube azul: sete gols em sete penalidades.





O terceiro gol do Chelsea saiu nos minutos finais do segundo tempo. Barkley anotou com uma boa finalização de canhota após receber de Azpilicueta da esquerda: 3 a 0.





Willian chegou aos 11 gols em 42 jogos na temporada e está próximo de igualar seu melhor ano na carreira. Em 2017/18, ele marcou 13 gols, sua maior marca em uma única temporada.





Willian é apenas o sexto jogador na Premier League a marcar de pênalti em três jogos consecutivos.





Ian Wright - 1994

Michael Owen - 2003

Ruud van Nistelrooy - 2003

Yohan Cabaye - 2015

Sergio Aguero- 2017





Willian tem mais gols (9) e mais participações em gols (14: 9 gols, 5 assistências) na Premier League nesta temporada do que qualquer outra campanha na competição. Voando.





O atacante brasileiro, porém, já superou um número: chegou a 14 participações em gols na atual edição do Campeonato Inglês, com nove gols e cinco assistências, seu melhor índice na competição desde que chegou ao Chelsea, em 2013. Ele tem contrato com o clube apenas até o fim de agosto e diz que seu futuro está indefinido.





O Chelsea alcançou os 57 pontos e se manteve a dois de distância do Manchester United, que goleou o Bournemouth por 5 a 2 neste sábado. A equipe de Frank Lampard está na quarta posição, última que dá classificação à Liga dos Campeões. O Watford completou cinco jogos sem vencer, com quatro derrotas no período, e encostou na zona de rebaixamento. É o 17º, com 28 pontos.





Na próxima rodada, o Chelsea visita o Crystal Palace, na terça-feira. O Manchester United pega o Aston Villa fora de casa, na quinta-feira, e o Watford recebe o Norwich, na terça.





Globo Esporte