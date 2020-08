Futebol brasileiro tem 151 jogadores contaminados com a Covid-19

Por Redação Blog do Esporte





O futebol brasileiro tem cerca de 151 jogadores que testaram positivo para o novo coronavírus. O levantamento foi feito pelo Globo Esporte (ge) mostrando os detalhes de cada clube e o que foi divulgado por cada boletim médico.

Cada equipe, de acordo com a publicação, divulgou de sua maneira os dados de jogadores infectados com a Covid-19. Atlético Mineiro e Bragantino foram as equipes que menos contribuíram com os dados divulgados.

Quem registrou mais jogadores contaminados foi o Corinthians, com 23 jogadores. Dpeois vem o Goiás, que alcançou 22 atletas e entrou com pedido no último domingo (9) para adiar a partida contra o São Paulo. A equipe aguarda atualizações nos dados para saber se viaja até o Paraná para Athletico nesta quarta-feira.

Segundo o ge, o Campeonato Brasileiro se inicia em meio a um aumento nos casos da Covid-19 no país, enquanto outras competições, como Campeonato Inglês e Alemão, só retornaram com bola rolando após uma redução no número de mortes.

Confira alguns dados dos clubes:

Athletico: equipe não divulga dados de resultados ou qualquer informação a respeito do coronavírus. Além do teste para o início do Brasileirão, durante o Campeonato Paranaense a equipes foram testadas antes de cada rodada.

Atlético-GO: a equipe apresentou 7 casos em jogadores, sendo que o clube foi um dos últimos a se reapresentar, já que o Campeonato Goiano ainda não voltou. Os atletas contaminados foram afastados e já cumprem o período de quarentena.

Atlético Mineiro: até o momento o Galo apresentou apenas um caso confirmados, do equatoriano Cazares, que já se recuperou e está treinando normalmente com o elenco.

Bahia: o clube baiano apresentou 8 casos até o momento. Entre membros da comissão técnica e funcionários foram registrados 5 contaminações.

Botafogo: a equipe tem 18 casos confirmados no elenco, mas desde número, 10 já apresentaram resultados satisfatórios e, portanto, estão imunizados.

Bragantino: o Braga tem 1 caso confirmado, depois de um erro do Hospital Einstein antes do jogo contra o Corinthians, pelas oitavas de final do Paulistão. O clube chegou a ter 23 casos supostamente confirmados, mas que depois foram desmentidos pelo hospital.

“Em todos os momentos conscientizamos os atletas sobre a gravidade do problema. Fizemos diversas apresentações, mostrando os protocolos e dando informações sobre a doença e as medidas de proteção. O número de casos também está diretamente ligado ao comprometimento de todos que vivem o dia a dia do clube. Tanto os funcionários, atletas e estafe entenderam bem a situação e estão seguindo estritamente as recomendações médicas”, explicou Thiago Miyasato, médico do Bragantino.

Ceará: até o último boletim médico divulgado, no dia 5 de junho, foram confirmados 11 casos no Vozão.

Corinthians: o clube apresentou 23 casos positivos, mas apenas o volante Cantillo apresentou sintomas e chegou a ser afastado de partidas do Campeonato Paulista.

Coritiba: o clube não apresentou dados.

Flamengo: a equipe carioca apresentou 10 casos até o momento, além de 12 funcionários e membros da comissão técnica.

Fluminense: No Flu, Nenê e Wellington Silva foram os únicos a apresentarem testes positivos no final de junho e meio de julho, respectivamente, mas os dois assintomáticos.

Fortaleza: Ao todo, o time cearense apresentou 4 casos positivos, além de 5 casos entre funcionários, membros da comissão técnica e dirigentes.

Goiás: O caso do clube goiano foi o mais alarmante, com 22 casos positivos, o que causou o adiamento da partida contra o São Paulo, pelo Brasileirão.

Grêmio: Ao todo, o clube apresentou 4 casos.

Internacional: O clube apresentou 5 casos após sua reapresentação para a disputa do Campeonato Gaúcho. Não há dados anteriores a isso.

Palmeiras: O clube apresentou 5 casos positivos desde o último boletim médico, divulgado em 17 de julho. Após este período, o clube não apresentou mais dados, com exceção de atletas que foram afastados por conta do vírus, o que não aconteceu no momento.

Santos: O clube apresentou 5 casos, mas sem revelar os nomes dos atletas.

São Paulo: O clube apresentou 4 casos positivos e já realizou oito baterias de exames. Nenhum deles ficou em estado grave.

Sport: O clube apresentou dois casos entre jogadores e não há relatos de infectados entre funcionários e membros da comissão técnica.

Vasco: O clube apresentou 19 casos, sendo que foram realizados 1.200 testes desde a retomadas dos treinos. Houve casos entre funcionários e membros da comissão técnica, mas nenhum caso grave.