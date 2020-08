Após renúncia, ex-presidente volta ao comando da Federação Russa de Atletismo

(Foto: Getty Images)



Yevgeny Yurchenko, presidente da Federação Russa de Atletismo, voltou ao comando da entidade após renunciar no mês passado. Ele havia deixado o cargo após a organização nacional perder o prazo para pagar uma multa à World Athletics, entidade que rege a modalidade mundialmente. O valor, de US$ 6,31 milhões (cerca de R$ 34 milhões atualmente), fazia parte das exigências de reintegração do atletismo do país após o escândalo de doping russo. Ele ficará no cargo até 30 de novembro, quando serão realizadas novas eleições.

A World Athletics havia multado a federação russa em US$ 10 milhões (R$ 53 milhões) em março, em vez de expulsar completamente a organização que já estava suspensa. Metade da multa precisava ser paga até o início de julho. A federação só não foi expulsa porque Oleg Matytsin, Ministro dos Esportes do país, fez uma oferta incondicional de última hora para pagar a multa.

Novas eleições da RusAF foram agendadas para 30 de novembro, com Yurchenko retornando como presidente interino até então. O atual presidente em exercício, Alexei Plotnikov, renunciou ao cargo para permitir o retorno de Yurchenko, mas permanecerá no Conselho da organização. A RusAF confirmou que Andrey Konokotin servirá como secretário-geral, enquanto Andrey Eduardovich será o diretor de esportes do órgão.

A multa da World Athletics veio após uma investigação sobre o campeão mundial de salto em altura, Danil Lysenko. Sete funcionários da federação russa, incluindo o então presidente Dmitry Shlyakhtin, foram acusados ​​pela Unidade de Integridade do Atletismo de obstruir uma investigação antidoping, forjando documentos para explicar os testes perdidos de Lysenko. O atletas de 23 anos está suspenso por oito anos. A Federação Russa de Atletismo está suspensa desde novembro de 2015, após revelações de doping patrocinado pelo Estado.

Globo Esporte