Apresentado no Barcelona, Koeman fala do futuro de Messi: “Não sei se tenho que convencê-lo”

Ronald Koeman foi apresentado como técnico do Barcelona nesta quarta-feira, horas depois de ter sido anunciado. Com tanto por fazer em meio a uma crise profunda no clube catalão, o holandês já foi sabatinado sobre a continuação de alguns dos mais renomados jogadores. Incluindo Lionel Messi.

O treinador reforçou que o craque argentino tem contrato por mais uma temporada (até junho de 2021), mas garantiu que irá ouvir o que o tem a dizer na condição de capitão do time.

- Não sei se tenho que convencê-lo. Claro que quero tê-lo no meu time. Ficaria encantado em trabalhar com ele porque ele te ganha os jogos. Se conseguir o rendimento de sempre, fico contentíssimo que fique. Ele tem contrato. Temos que falar com ele, claro, pois é o capitão do time. Temos que falar com vários jogadores, tomar decisões. No caso de Messi, espero que fique mais anos aqui - afirmou.

- Se te digo o que vou dizer ao Leo eu não precisaria me reunir com ele. São coisas particulares. Quero que ele me diga o que pensa. Mas, vamos, ainda falta um ano de contrato – completou.

Questionado sobre a possibilidade de mexer na coluna vertebral do time, hoje com alguns jogadores experientes, Koeman se esquivou num primeiro momento:

- Acho que não (vou precisar), em princípio. Um jogador de 32 anos não está acabado. Tudo é sobre a fome que ele tenha, a vontade que tenha de dar tudo. Tem jogadores om 20 anos que lhe faltam fome e trabalho. Eu só quero trabalhar com pessoas que querem estar aqui. Quem não gosta, que procure o clube e diga. Só quero trabalhar com pessoas que querem o seu melhor para o Barcelona.

Koeman, de 57 anos, assinou contrato até junho de 2021 (embora eleições estejam marcadas para março). Ele retorna ao clube que brilhou como jogador (fez o gol do título da Liga dos Campeões em 1992) e também onde deu os primeiros passos para se tornar treinador, sendo auxiliar do compatriota Louis van Gaal nos anos 2000.

