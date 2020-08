Athletico confirma contratação de meia de 22 anos que veio da Rússia

(Foto: Fabio Wosniak/Athletico)





O Athletico confirmou a contratação do meia Ravanelli, 22 anos, que chega por empréstimo do Akhmat Grozny, da Rússia. O jogador fica no clube até fevereiro de 2021. A negociação já havia sido adiantada pela repórter Nadja Mauad, do Blog da Nadja.

Ravanelli é um dos casos de jogadores que são negociados ainda muito jovens para o exterior. Ele passou pelas categorias de base da Ponte Preta e, em 2016, fez seu primeiro jogo como profissional. Sua atuação e a participação nas categorias de base da seleção brasileira chamaram atenção do time russo, que o contratou em 2017.

- Foi uma experiência muito diferente. Eu aceitei, porque queria conhecer novas culturas, um outro futebol. O primeiro ano foi mais de adaptação. Depois consegui aproveitar e pude evoluir em muitos aspectos, principalmente na marcação, até porque o futebol russo é de muita força, disse via assessoria de imprensa.

A negociação com o jogador aconteceu pouco antes do fechamento da janela de transferências internacionais e pode ser uma das últimas do Athletico, que foi punido pela Fifa. O clube não vai poder fazer negociações nas próximas duas janelas de transferência em razão do caso Rony, atacante que se transferiu para o Furacão à revelia do Albirex Nigatt, do Japão, que processou o atleta e o clube. O Athletico segue negociando, por que ainda não foi informado oficialmente da punição pela Fifa.

Globo Esporte