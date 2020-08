Atlético-MG encaminha venda de Guga ao Spartak por R$ 28 milhões

(Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)









O Atlético-MG está muito perto de sacramentar a venda do lateral-direito Guga ao Spartak Moscou, da Rússia. A negociação gira em torno de 4,5 milhões de euros (R$ 28,3 milhões na conversão atual). O lateral-direito do Galo e da seleção olímpica completa 22 anos no próximo dia 29. Ele tem vínculo com o clube mineiro até o fim de 2023 e deve assinar com o clube russo por cinco anos.





Os direitos econômicos de Guga são, hoje, divididos da seguinte maneira: 75% do Atlético, 25% do Avaí. A oferta do Spartak é pela aquisição de 100% dos direitos do jogador, e o Galo deve ficar com aproximadamente R$ 21 milhões.





A reposição para a iminente saída do jovem lateral chegou antes mesmo do negócio com os russos ser sacramentado. O Atlético apresentou nessa terça-feira o experiente Mariano, de 34 anos, que já será titular do Galo na noite desta quarta, no Independência, no jogo de volta da semifinal do Campeonato Mineiro, contra o América-MG.





Guga foi revelado pelo Avaí e comprado pelo Atlético, no fim de 2018, por aproximadamente R$ 7,5 milhões. A venda (por um valor mais de 3,7 vezes maior) fará com que o Galo repita a "fórmula de sucesso" que conseguiu com Emerson, antecessor de Guga na lateral-direita: comprou por R$ 6 milhões - da Ponte Preta - e vendeu ao Betis/Barcelona por 12 milhões de euros (mais de R$ 50 milhões, dos quais o Atlético ficou com aproximadamente R$ 30 milhões).





Desde sua chegada à Cidade do Galo, Guga disputou 45 jogos, sem marcar gols. Recentemente, ao ge, ele falou sobre o momento no Atlético e o objetivo de se firmar como titular do clube para buscar uma vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio, que foram adiados para 2021. A missão de mostrar serviço para ganhar uma vaga nas Olimpíadas tem tudo para ser, a partir agora, em território russo.





