Banco BMG lança ‘cartão do Barça’ sem anuidade e com cashback

Por Redação Blog do Esporte

Parceria com Konta Azul









O Banco BMG anunciou na última semana o lançamento do “cartão do Barça”, com as cores e escudo do clube de futebol da Espanha e com vantagens e descontos exclusivos para compra de produtos oficiais do clube.





O cartão do clube espanhol emitido pelo Banco BMG é emitido com a bandeira Mastercard e possui benefícios como:





– Descontos exclusivos em produtos oficiais do clube;





– Dinheiro de volta (cashback) no crédito e débito;





– Tecnologia Contactless para pagar sem inserir o cartão;





– Cartão internacional sem anuidade.

Como solicitar

Para solicitar este cartão é necessário ser um cliente Meu BMG. Após a abertura da conta digital, é possível solicitar o Cartão do Barça dentro do próprio aplicativo. Para confirmar a solicitação e o envio do cartão será cobrada uma taxa única de R$ 15.





Na opção “Cartões” do aplicativo é só entrar no link “Pedir Cartão do Barça”.





A parceria entre o Banco BMG e o Barcelona foi confirada no ano passado, com o intuito de oferecer ao público novas experiências digitais e ao vivo entre clube e instituição financeira.





Lembrando que o Banco BMG também tem parcerias com o Corinthians e Atlético Mineiro para a emissão de cartões personalizados e com vantagens exclusivas.