Barcelona rescinde contrato com o diretor de futebol Éric Abidal

Por Redação Blog do Esporte





O Barcelona anunciou nesta terça-feira (18) a demissão do diretor (secretário-técnico) de futebol Éric Abidal, que era responsável pelas contratações do elenco. Abidal chegou ao Barça em 2018 e foi alvo de constantes críticas por parte da torcida.

No comunicado, o time catalão agradece pelo trabalho exercido pelo agora ex-diretor. Após a goleada sofrida para o Bayern de Munique por 8 a 2, pela Liga dos Campeões, o clube espanhol tem realizado uma grande restruturação em seu elenco e diretoria.

Confira o comunicado do clube:

FC Barcelona e Éric Abidal chegaram a um acordo para a rescisão do contrato que unia as duas partes.

O Clube gostaria de agradecer publicamente a Éric Abidal por seu profissionalismo, comprometimento, dedicação e o caráter próximo e positivo de seu relacionamento com todos os aspectos da família blaugrana.

❗ [LATEST NEWS]

Agreement for the ending of Éric Abidal's contract