Bayern escancara temporada decepcionante e humilhante do Barcelona

Por Nicholas Araujo

Redação Blog do Esporte





O jogo da tarde desta sexta-feira (14) na Champions League entre Bayern de Munique e Barcelona foi uma verdadeira aula do time alemão. Logo de cara o Barcelona não conseguiu assustar. Levou gol antes dos 10 minutos, empatou e depois viu os Bávaros brilharem em campo.

O Bayern esteve todo o tempo em busca do gol. Contou com ótima fase de Muller, Gnabry, Lewandowski, Perisic e Kimmich para fazer sonoros 8 a 2 no time catalão. O Barcelona pouco fez, contou com um dia péssimo de sua defesa e agora precisará juntar os cacos para a próxima temporada.

Messi fecha a temporada péssima do clube espanhol, que passou o ano em branco. Perdeu o Espanhol, a Copa da Espanha e fechou o ano sendo humilhado em Portugal. Até mesmo Coutinho, que entrou nos minutos finais, deu assistência e fez o dele para fechar a conta.

O resultado, claro, chega a ser improvável pela história do clube espanhol, mas o desafio era grande. Derrubar um dos clubes mais bem organizados da temporada que, mesmo com alguma inconsistência no Campeonato Alemão, levou mais uma vez o caneco sem dificuldade.

Bayern aguarda o vencedor de amanhã de Manchester City x Lyon, mas agora se torna o time a ser batido. Será que alguém tira o título do O Gigante da Baviera?