Benfica marca apresentação oficial do técnico Jorge Jesus para centro de treinamentos do clube

(Foto: Divulgação / SL Benfica)







Nada de estádio da Luz ou algum outro local pomposo. Apesar de todo esforço do Benfica para contratação de Jorge Jesus, a apresentação oficial do novo técnico será simples. O evento acontecerá nesta segunda-feira, às 17h (13h de Brasília), no Benfica Campus, centro de treinamentos do clube lisboeta localizado no Seixal.





Na nota oficial emitida pelo Benfica, não há indicação de festa ou qualquer outra cerimônia mais rebuscada – além de nenhuma menção ao pagamento da multa rescisória ao Flamengo -, apenas a confirmação da presença do presidente Luis Filipe Vieira.





Jorge Jesus, de 66 anos, é o treinador com mais jogos (325) e mais vitórias (229) na história do Benfica, onde trabalhou entre 2009 e 2015 e conquistou 10 títulos.





O elenco do Benfica entrou de férias após a perda do título da Taça de Portugal para o Porto no último sábado e se reapresenta no próximo dia 10 de agosto.





Globo Esporte