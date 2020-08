Bicampeão, Pato Futsal mostra força e vence o Campo Mourão de virada na estreia da LNF 2020

(Foto: Mauricio Moreira)





Diante do cenário de pandemia do coronavírus que o Brasil enfrenta, a Liga Nacional de Futsal (LNF) teve dificuldades, mas conseguiu dar início, neste sábado, ao campeonato nacional, que contará com 21 equipes em um formato diferente de disputa. A partida de estreia teve o bicampeão Pato contra o Campo Mourão. E foi um jogão, com direito a oito gols e duas viradas. Os atuais campeões mostraram força e, no fim, saíram com a vitória por 5 a 3, na Arena UTFPR, no Paraná.

O jogo

O Pato saiu na frente com Lucas Selbach, que só escorou a bola após cruzamento. Em casa, o Campo Mourão reagiu com Batata, que empatou em belo chute colocado. Coube a Sinoê virar o placar ao tirar o goleiro Djony. Sinoê aina marcou mais um para fazer 3 a 1, mas o Pato diminuiu com Rabisco antes do intervalo: 3 a 2.

Os campeões voltaram determinados a empatar a partida. Romarinho aproveitou a bobeira da defesa do Campo Mourão para deixar tudo igual. Na sequência, Denner tirou do goleiro Deivd e virou para recolocar o Pato em vantagem: 4 a 3. Os donos da casa, então, foram para cima. Colocaram o goleiro-linha e tentaram o empate até o fim. E foi num contra-ataque que Djony lançou a quadra toda para Joãozinho fazer o quinto gol do Pato, faltando 30 segundos para o fim da partida, e fechar a conta.

Neste domingo, Atlântico e Marreco se enfrentam às 11h15, em Erechim, no Rio Grande do Sul, pela primeira semana da LNF 2020.

Entenda a disputa da LNF 2020

A competição terá um formato diferente este ano, com grupos regionalizados. São 21 equipes divididas em três grupos.

Grupo A: Corinthians, Sorocaba, Dracena, Minas, São José, Praia Clube e Brasília

Grupo B: Carlos Barbosa, Cascavel, Joinville, Atlântico, Foz Cataratas, Marreco e Blumenau

Grupo C: Tubarão, Campo Mourão, Pato, Assoeva, Jaraguá, Joaçaba e Umuarama

Na primeira fase, os times jogam dentro das próprias chaves. Os cinco primeiros de cada grupo mais o melhor sexto melhor colocado avançam às oitavas de final. O campeão será conhecido até o dia 20 de dezembro, data-limite para o término da competição.

Globo Esporte