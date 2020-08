Botafogo-SP engata primeira vitória na série B em cima do Confiança-SE

Por Nicholas Araujo

O Botafogo-SP conseguiu os três primeiros pontos na série B do Campeonato Brasileiro ao bater o Confiança-SE por 2 a 0, em partida realizada no Estádio Santa Cruz nesta terça-feira (11). O Pantera contou com noite inspirada de Ronald, que marcou os dois gols, para vencer em casa.

Agora, o Botafogo fica em Ribeirão para a próxima partida, contra o Guarani, no sábado, às 11h. Já o Confiança joga na sexta, mas agora pela segunda fase do Campeonato Sergipano, contra o Sergipe, às 17h45. Pela série B, o clube voltar a jogar no dia 18, fora de casa, contra o Cuiabá, às 21h30.

O Jogo

O jogo começou com as equipes se conhecendo melhor, mas com o Bota buscando mais o ataque. Não demorou muito para, aos seis minutos, sair o primeiro gol. Wellington Tanque dá passe para Ronald, que domina, avança e bate cruzado, sem chances para o goleiro Rafael Santos. 1 a 0 Pantera.

Aos 15, o Botafogo marcou, mas o gol não valeu. A arbitragem marcou impedimento de Tanque, que tentou tocar na bola antes dela entrar. O time da casa continuou em cima, pressionando, mas sem encontrar o gol. Aos 26, mais um lance de Ronald, que chutou cruzado, para bela defesa do goleiro Rafael. Um minuto depois, Matheus Anjos tentou a finalização e por pouco não marcou, mas a bola saiu pela linha de fundo.

Com o jogo mais equilibrado, o Pantera controlou as jogadas, enquanto o Dragão esbarrava na defesa. Aos 44, Ronald teve mais uma chance, mas o jogador Luan tirou em cima da linha o possível segundo gol do Botafogo.

No segundo tempo, o Confiança veio com mais vontade ao gol e aos 13 minutos teve bom lance com Reis, mas Jordan fez o corte. Aos 15, Mikael recebeu bom cruzamento, mas novamente Jordan tirou a bola. Um minuto depois, Reis tentou chute da intermediária e bola passou com perigo na trave direita do goleiro Darley.

O técnico Claudinei Oliveira fez uma mudança para controlar o adversário, tirando Ferreira para a entrada do volante Elicarlos. Aos 21 minutos, o segundo gol do Bota. Saída errada do Confiança, Ronald pegou a bola, avançou e mandou por cobertura, sem chances para o goleiro.

O Confiança precisou mexer, fez cinco alterações após o gol, enquanto o Botafogo mexeu mais três vezes. O último lance de perigo foi aos 44, quando Reis ajeitou a bola para Ari Moura, que chegou primeiro que a defesa, mas finalizou fraco, com a bola indo direto pela linha de fundo. Fim de papo no Santão.

"Atacante quer sempre fazer gol, hoje gostaria de ter marcado, mas ajudei no gol do Ronald. O mais importante era vencer e conseguimos. Tivemos algumas dificuldades, faltou colocar um pouco a bola no chão para controlar o jogo, mas o importante são os três pontos”, disse o atacante Wellington Tanque ao final da partida.