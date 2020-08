Bragantino demite técnico Felipe Conceição

(Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino)





O Red Bull Bragantino demitiu o técnico Felipe Conceição na manhã desta segunda-feira, 31. Após um bom desempenho no Campeonato Paulista, o Massa Bruta não conseguiu repetir o desempenho no Brasileirão. Os atletas do Massa Bruta já foram avisados da demissão do treinador.

A atuação do Bragantino no duelo contra o Fortaleza foi muito criticada. Para o jogo, Felipe Conceição sacou os atletas mais experientes do grupo e colocou jogadores jovens. O resultado foi um time que pouco criou e foi goleado por 3 a 0 na pior atuação do time no ano.

O clima nos bastidores também não é dos melhores para o treinador, já que alguns atletas manifestam descontentamento com a reserva. Ytalo, barrado no último jogo até do banco de reservas, curtiu uma foto do Brasileirão de Wellington Paulista comemorando gol. O atleta pediu desculpas na sequência.

Felipe Conceição chegou ao Bragantino no final de janeiro. Com boas atuações no Paulista, ele levou o Bragantino à liderança geral do torneio. No entanto, após a eliminação para o Corinthians nas quartas de final, o treinador começou a fazer diversas alterações a cada jogo, colocando os mais experientes do elenco no banco e dando chance aos mais jovens.

No Campeonato Brasileiro, os resultados não vieram, e as boas atuações do Paulistão não se repetiram. Em 18 jogos pelo Massa Bruta, Felipe Conceição soma nove vitórias, quatro empates e cinco derrotas, um aproveitamento de 57%.

O auxiliar Marcinho comanda as atividades do Massa Bruta enquanto o novo comandante não é anunciado. A reapresentação do elenco do Bragantino está prevista para a tarde desta segunda.

Globo Esporte