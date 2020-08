Braz e Spindel embarcam neste domingo para finalizar contratação de Isla para o Flamengo

(Foto: Alexandre Vidal / Flamengo)





O Flamengo embarca neste domingo para buscar Maurício Isla. Com o aval do chileno para concluir a negociação, Marcos Braz e Bruno Spindel viajam no início da noite para Lisboa. De lá, seguem para Valência, na Espanha, onde vão se encontrar com o lateral-direito.

Isla tem 32 anos e a proposta é até o final de 2022. O Flamengo conduziu as negociações com o empresário Arturo Jímenez, um dos representantes do chileno e que também ajudou na tratativa com Pablo Marí. Livre desde o fim do contrato com o Fenerbahçe, em maio, o chileno está apto a ser regularizado mesmo com fechamento da janela de transferências do exterior.

A proximidade do acerto com Maurício Isla não invalida a negociação do Flamengo por Guga. Com apenas João Lucas à disposição, o clube segue em contato com os empresários do jogador do Atlético-MG para viabilizar a contratação.

O Flamengo está disposto a pagar 4 milhões de euros pelo lateral de 21 anos, mas o Galo pede 5 milhões de euros. As tratativas seguem em andamento.

Globo Esporte