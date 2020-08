Campello afirma que Vasco chegou ao limite com Guarín: "Vamos partir para a rescisão"

(Foto: Fred Gomes)









Fredy Guarín deve dar fim nesta quarta-feira à sua curta, porém intensa passagem por São Januário. O presidente do Vasco, Alexandre Campello, confirmou que já foi iniciada a negociação da rescisão contratual.





- Vamos partir para a rescisão. Posso te dizer que estamos negociando (a rescisão), Guarín não conseguiu resolver problemas pessoais dele - afirmou.





Campello disse que o Vasco, ao permitir duas idas de Guarín à Colômbia para tentar resolver uma questão de ordem familiar, deu todo o amparo possível ao atleta. Porém, às vésperas do Brasileiro e com a situação inalterada, o caminho do distrato é inevitável.





- Esperamos até onde entendemos que é possível, respeitando o problema do jogador, entendendo a importância dele e a nossa vontade de contar com ele, mas chegou no limite. O clube tem sido parceiro do jogador, o jogador esteve sempre negociando e falando com o clube. A gente tentou, deu todas as chances para que pudesse resolver, mas não foi possível - encerrou.





Guarín estreou pelo Vasco em outubro de 2019, ano em que disputou 12 jogos e marcou três gols. Na atual temporada, após longa negociação para permanecer no clube, participou de apenas três partidas. Seu contrato atual é válido até 26 de setembro de 2021. Apesar da curta passagem por São Januário, o jogador tatuou a cruz de malta em seu braço.

Negociação com Carlinhos pode ser sacramentada nesta quarta

O meia Carlinhos, do Standard Liége e que defendeu o Vitória de Setúbal na última temporada, deve assinar contrato com o Vasco ainda nesta quarta-feira.





O atleta de 26 anos passou por exames na segunda-feira, dia em que teve contato com Ramon Menezes, e está hospedado em um hotel no Rio de Janeiro.





Perguntado se a negociação está em fase final, Alexandre Campello confirmou que ela pode ser sacramentada ainda nesta quarta.





Na terça-feira, o atacante Guilherme Parede foi anunciado oficialmente e concedeu sua primeira entrevista como vascaíno.





