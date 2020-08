Campeonato Brasileiro Feminino A1 terá Guaraná Antarctica como patrocinador

(Foto: Lucas Figueiredo/CBF)









O Guaraná Antarctica é o novo patrocinador oficial do Campeonato Brasileiro Feminino A1. Com isso, a CBF e a Ambev dão mais um passo importante no fomento do futebol feminino no país. A parceria de três anos é um novo capítulo na história entre a entidade e a marca de bebidas, que estão juntas há 19 anos com o patrocínio oficial das Seleções Brasileiras de Futebol.





“A CBF encara o futebol feminino como prioridade. A conquista de um parceiro tão relevante para a competição é uma demonstração de que seguimos colhendo bons frutos, a partir da nossa determinação de acelerar o desenvolvimento do futebol feminino em nosso país", destaca Rogério Caboclo, Presidente da CBF.





A marca, Guaraná Antarctica, terá o direito de exibir sua imagem nas placas de publicidade colocadas no entorno do campo durante os jogos. Além disso, poderá fazer ativações durante os intervalos das partidas e realizar ações nas redes sociais sobre a competição. Devido à pandemia do COVID-19, a retomada do Brasileirão Feminino A1 está prevista para o dia 26 de agosto. A competição, interrompida durante a quinta rodada, tem término programado para o dia 6 de dezembro.





O apoio é mais um passo na trajetória do Guaraná Antarctica ao lado do futebol feminino. Em 2018, a marca liderou um movimento que valorizou a modalidade no Brasil, incentivando outras empresas a apoiarem as atletas brasileiras. A iniciativa contou com a atacante Cristiane, a meia Andressinha e a lateral-direita Fabi Simões, que fizeram um ensaio fotográfico simulando a participação em propagandas de diversos segmentos, como beleza, produtos esportivos e cartão de crédito. Essas imagens, então, foram negociadas com mais de 15 marcas e o valor arrecadado foi dividido entre as jogadoras e o projeto Joga Miga, que reúne mulheres para jogar futebol.





"As jogadoras sempre nos deram muito orgulho por sua determinação e conquistas dentro de campo, então, não poderíamos mais deixá-las longe dos holofotes. Depois do apoio às Seleções Nacionais, era o momento de valorizar ainda mais a principal competição feminina de clubes do país para formar novas atletas e incentivar todas as meninas que sonham em jogar futebol”, afirma Pedro Thompson, Diretor de Marketing de Guaraná Antarctica.