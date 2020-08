Casos de Covid-19 no Atlético de Madrid podem adiar confronto contra o Leipzig

(Foto: Soccrates Images)

Por Redação Blog do Esporte





Duas pessoas da delegação do Atlético de Madrid, que viajariam para as quartas de final da Liga dos Campeões, foram diagnosticadas com o novo coronavírus. Novos testes devem ser feitos nesta segunda e podem causar a suspensão do jogo contra o RB Leipzig.

A imprensa espanhola publicou a informação, mas os nomes dos infectados não foram revelados. As duas pessoas contaminadas já estão em isolamento domiciliar e o restante da delegação passará por testes amanhã para apurar uma possível contaminação.

"Há dois positivos até o momento, e as pessoas se encontram isoladas em seus respectivos domicílios. Os casos já foram comunicados de imediato às autoridades sanitárias da Espanha e de Portugal, a Uefa, a Federação Espanhola e a Federação Portuguesa", disse o clube.

A partida contra o Leipzig está marcada para a quinta-feira, às 16h (horário de Brasília) e será um confronto único entre as equipes.

"Já foi ativado o correspondente protocolo de atuação previsto para estes casos, que exige a realização de novos testes RT-PCR no time profissional, membros da comissão técnica e outras pessoas que tiveram contato próximo com os casos positivos. Isso tudo exige mudanças nos horários de treinamento, estrutura da viagem e do alojamento em Lisboa", afirmou.

De acordo com o clube, se os casos forem confirmados e houver mais pessoas contaminadas, o jogo deverá ser suspensão por tempo indeterminado.

"O clube coordenará os novos horários com a Uefa, e assim que houver um novo plano, este será divulgado. O clube também roga o máximo respeito pela identidade dos dois casos positivos", completou o Atlético de Madrid.