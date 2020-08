CBE oferece aula de esgrima gratuita e online no canal da entidade

O Instituto Brasileiro de Esgrima, Departamento Educacional da Confederação Brasileira de Esgrima (CBE), oferece a partir desta segunda-feira, 17 de agosto a 08 de outubro, de segunda à quinta-feira, em dois horários diários, o Instituto Brasileiro de Esgrima estará ministrando aulas de esgrima online, gratuitas. As aulas serão divididas em dois horários, sendo às 16h para as categorias iniciantes (dos 09 aos 14 anos) às 19h para a categoria livre (a partir dos 14 anos).

“Estamos muito felizes em poder proporcionar o ensino de esgrima gratuito e on-line, pois com essa atividade mantemos nossos técnicos e atletas em atividade durante a pandemia. Além disso, estamos oportunizando o aprendizado para outros interessados, que ainda não contam com salas de esgrima em suas cidades. Essa também é uma forma de difundir o nosso esporte”, afirma Ricardo Machado, Presidente da CBE.

Para acessar as aulas, que serão pelo aplicativo Google Meet, basta clicar no link correspondente à arma desejada – espada, florete ou sabre e escolher o horário da turma conforme a sua categoria. As aulas serão gravadas e, posteriormente, disponibilizadas no Canal da CBE no YouTube (www.youtube.com/cbesgrima).

O projeto esta à cargo do Mestre Eduardo Romão Gomes, Coordenador Geral do IBE, e cada arma terá um coordenador e técnicos exclusivos:





ESPADA – aulas às terças e quintas

Coordenação Marcos Cardoso

Técnicos: Maurício Xella Mutti, Bianca Dantas, Francisco Queiroz e Romilson Costa





FLORETE – aulas às segundas e quartas

Coordenação Ricardo Ferrazzi

Técnicos: Roberto Lazzarini, Abel Mélian, Ana Paula Bindi e Luciano Rossato





SABRE – aulas às terças e quintas

Coordenação Regis Trois de Ávila

Técnicos: Rodrigo Baldin, Carolina Anzolin e Carlos Henrique Calazans Ribeiro.