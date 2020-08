Chelsea e Brighton deve retomar torcida em estádio durante amistoso

(Foto: Brighton & Hove Albion)



Por Redação Blog do Esporte





A Inglaterra deve implementar um esquema para o retorno dos torcedores em estádio de futebol, que desde a suspensão da temporada devido a pandemia do novo coronavírus estão proibidos de acompanhar os clubes presencialmente. Neste sábado, Chelsea e Brighton farão um amistoso no estádio Falmer, que terá a presença de 2.500 pessoas e apenas torcedores do Brighton poderão comprar os ingressos.

A partida seguirá todas as medidas sanitárias que foram estabelecidas pelas autoridades locais para combater o contágio do coronavírus. Os torcedores deverão usar máscaras e terão de ficar em lugares marcados, respeitando o distanciamento em relação aos demais. Serão feitas checagens aleatórias de temperatura entre os fãs.

O jogo faz parte de uma série de testes programados pelo governo britânico para a testagem do coronavírus durante o início da nova temporada. Modalidades como críquete e rugby também serão contempladas com as medidas. A quantidade de entra disponibilizadas dependerá da capacidade de cada local, como informou o departamento responsável pelas medidas.