Com cinco derrotas em seis jogos na Série B, Guarani demite Carpini e define Catalá como novo técnico

Com cinco derrotas em seis jogos na Série B do Campeonato Brasileiro, o Guarani vai tentar a reação com um novo treinador. Após reunião na manhã deste sábado, a diretoria decidiu pela demissão de Thiago Carpini. O substituto será Ricardo Catalá, eleito o melhor técnico do Paulistão ao lado de Vanderlei Luxemburgo pelo trabalho com o semifinalista Mirassol.

Catalá não tinha mais contrato com o Leão, mas preparava a equipe para a disputa da Série D do Brasileiro devido a um acordo com a diretoria. Com o convite do Guarani, ele se despediu na manhã deste sábado e chegará a Campinas à noite para já comandar o treino de domingo. O vínculo com o Bugre vai até o fim da Série B.

Como a rescisão de Carpini e o contrato dele precisam aparecer no BID um dia útil antes do jogo para o novo treinador estrear, o time será dirigido interinamente por um profissional da casa (provavelmente o analista de desempenho Estéphano Djian) contra o Oeste, nesta segunda-feira, às 20h, no Brinco de Ouro.

Com três pontos em 18 possíveis, o Bugre corre o risco de entrar na zona de rebaixamento no complemento da rodada.

Em rápido pronunciamento nos canais oficiais do clube, o presidente Ricardo Moisés anunciou a saída de Carpini, mas não se pronunciou sobre o substituto. Também deixam o Guarani os auxiliares Luiz Fernando Goulart e Gustavo Schiavolin.

- Foi um ciclo muito vitorioso. Carpini fez excelente trabalho no ano passado, tirando o Guarani do rebaixamento na Série B e um excelente trabalho no Paulista. Agradecemos e enaltecemos o trabalho do treinador, que, com uma visão nova, demonstrou competência e bom futebol. Desejamos boa sorte na sequência da carreira. Espero que não seja uma despedida, mas um até breve. Obrigado, Carpini, por tudo que fez pelo nosso clube.

O treinador também falou na sequência e disparou contra um integrante do Conselho de Administração, sem citar nome:

- Duro é conviver com cobra.

Carpini também comentou as polêmicas envolvendo Fumagalli e Ricardinho, aproveitou para cutucar a rival Ponte Preta diante da invencibilidade em dérbis e se emocionou na despedida. CLIQUE AQUI e veja detalhes do discurso do treinador.

A passagem de Carpini

O ciclo de Thiago Carpini chegou ao fim com a derrota de virada por 2 a 1 para o Náutico na última sexta, quando o Bugre levou um gol aos 46 minutos do segundo tempo. Ele já estava pressionado, e a sequência de dois jogos em Campinas, contra Náutico e Oeste, era vista como decisiva para o futuro dele no cargo. Mas o resultado no primeiro confronto já selou a saída.

O treinador ainda chegou a dar entrevista coletiva depois da partida e disse que esperava que não fosse o "fim" da sua passagem. Ele completou um ano à frente do Bugre na última terça-feira, dia 25 de agosto: assumiu ainda interinamente com o Guarani fadado ao rebaixamento na Série B do ano passado, conseguiu o milagre de evitar a queda e entrou em 2020 prestigiado.

O começo do Paulistão, chegando a liderar o “chamado” grupo da morte, com Corinthians, Bragantino e Ferroviária, também animou. O Bugre entrou na paralisação em alta. Com a vitória de virada no dérbi por 3 a 2, depois de estar perdendo por 2 a 0, o time ficou com a classificação encaminhada às quartas de final, mas o retrospecto na retomada, com derrotas para Botafogo-SP e São Paulo, custou a vaga.

O Guarani, aliás, não conseguiu resgatar o bom futebol desde a volta do futebol. Em 11 jogos, foram oito derrotas, um empate e duas vitórias.

Ao todo, entre Série B do ano passado, Paulistão e o início da atual edição da Série B, Carpini comandou o Guarani em 42 partidas, com aproveitamento de 42,85%: 15 vitórias, nove empates e 18 derrotas.

E o novo treinador?

O nome de Catalá estava no radar da diretoria alviverde desde que começaram o questionamento sobre o trabalho de Carpini, depois da derrota para o Cruzeiro, pela segunda rodada da Série B.

Aos 38 anos, é, a exemplo de Carpini, um técnico da nova geração. Ele tem a formação no futsal, estudou na Europa e fez estágio no Barcelona, no São Paulo e no Corinthians.

Profissionalmente, dirigiu o RB Brasil e o Mirassol, onde estava desde a Copa Paulista do ano passado e se destacou no último estadual, com a melhor campanha entre os times do interior na primeira fase.

