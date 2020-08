Com novo fornecedor, Liverpool lança uniforme para temporada 2020/2021

O Liverpool divulgou neste sábado seu novo uniforme número 1 para temporada 2020/2021. Com novo fornecedor, saiu a New Balance e entrou a Nike, a camisa é predominantemente vermelha, mas possui detalhes em verde-azulado e branco em torno de sua gola e mangas com decote em V - semelhante aos uniformes dos Reds entre 1993 e 1996.





Além disso, de acordo com o fornecedor, a cor em questão também representa a cidade de Liverpool porque lembra a sombra do Liver Bird, o pássaro que fica no topo do famoso Liver Building, famoso ponto turístico da região.





- O que temos é uma camisa limpa, mas com um forte design e que os torcedores imediatamente saberão que pertence a Liverpool – disse Scott Munson, vice-presidente da nova fornecedora de material esportivo dos Reds.









Globo Esporte