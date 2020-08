Comercial faz testagem de elenco e funcionários para retomar atividades

(Foto: Rafael Alves/Comercial FC)





O Comercial iniciou nesta segunda-feira a retomada das atividades presenciais seguindo cronograma da Federação Paulista de Futebol (FPF). Os jogadores se reapresentaram no Palma Travassos após quase cinco meses de paralisação da Série A3 estadual.

No total, 26 atletas passam por exames clínicos, físicos e fisiológicos durante todo o dia. Todos também realizam testes de Covid-19, junto com mais nove membros da comissão técnica e oito funcionários do clube. Os exames PCR são realizados pelo Hospital Albert Einstein em convênio com a FPF.

A previsão é que os resultados dos testes fiquem prontos até o fim da semana. A partir do dia 17, na próxima segunda-feira, os clubes da Série A3 podem iniciar os treinos presenciais. A previsão é que o campeonato seja retomado em 20 de setembro.

Com a paralisação da A3, o Comercial estacionou na quinta colocação, com 18 pontos. Restam quatro rodadas para o término da primeira fase. O Leão ainda tem pela frente jogos contra Noroeste, Primavera, Olímpia e Batatais.

Globo Esporte