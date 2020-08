Conmebol aprova mudanças no regulamento da Libertadores e da Sul-Americana: veja as novidades

A Conmebol divulgou nesta quinta-feira uma série de medidas visando a retomada da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana, dentro do contexto da pandemia do coronavírus. O conselho da entidade aprovou mudanças no regulamento das competições, relacionadas à inscrição dos jogadores, a possibilidade de cinco substituições, e sobre a definição do quadro de arbitragem das partidas.





Tanto para a Libertadores como para a Sul-Americana passa a ser permitido que jogadores defendam mais de dois clubes na mesma temporada. Além disso, um atleta que trocou de time poderá voltar para a sua equipe original e disputar a mesma edição do torneio em que ela estiver inscrita. Isso antes não era permitido.





Também será liberada a inscrição de jogadores em qualquer etapa da competição em que o clube estiver, "onde são permitidas substituições na lista de boa-fé", não necessariamente a partir da fase de grupos.





A Conmebol aprovou a inclusão da regra de cinco substituições por equipe em cada jogo, assim como foi feito em outras competições mundo afora. A justificativa é preservar a condição física dos atletas e manter o alto nível de competitividade.





Outra novidade é que as partidas da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana poderão contar com árbitros do país do time mandante, em caso de extrema necessidade, ou o quadro pode ser composto por integrantes de diferentes nacionalidades. Isso é visto como uma medida para superar as limitações impostas por regras sanitárias.





A Conmebol prevê a retomada da Copa Libertadores para o dia 15 de setembro, e da Copa Sul-Americana para 27 de outubro. A confederação vai distribuir mais de US$ 93 milhões aos clubes para ajudar na questão das viagens. O novo protocolo da entidade chamado "Concentração Sanitária" autoriza a entrada nos países da América do Sul, sob normas sanitárias, por 72 horas.





Globo Esporte