Corinthians encaminha acordo por naming rights da Arena; veja detalhes da negociação

Mais de seis anos após a inauguração, o Corinthians está muito perto de finalmente fechar um acordo pelos naming rights de seu estádio. O clube já tem praticamente tudo certo com uma empresa e acerta detalhes finais para fazer o anúncio. As informações surgiram na Rádio Bandeirantes e foram confirmadas por Pedro Ivo Almeida e Benjamin Back, comentaristas dos canais ESPN e FOX.

O nome da empresa ainda é tratado com total sigilo. Mas segundo Jorge Nicola, também comentarista dos canais ESPN e FOX, são quatro as candidatas: Samsung, Magazine Luiza, Emirates e Claro.

Os valores e o tempo do contrato também não estão certos. A ESPN teve acesso ao que está sendo discutido, mas há uma grande variação do que pode ser acertado.

Segundo uma fonte no clube, o acordo deve variar entre R$ 300 e 350 milhões e deve ser válido por um período de tempo entre 10 e 20 anos.

Ou seja: na melhor das hipóteses, o clube vai receber R$ 35 milhões por ano. Na pior, esse valor cai para R$ 15 milhões.

O valor também é um pouco menos que a expectativa inicial de R$ 400 milhões pelos 20 anos. De qualquer forma, deverá ser suficiente para abater boa parte do Corinthians pelo estádio.

Resta agora uma confirmação. Afinal, Andrés Sanchez promete a venda dos naming rights desde 2012, antes mesmo de o estádio ser inaugurado.

Em 2020, o Corinthians decidirá quem será seu presidente para os anos de 2021 a 2023 em novembro. Andrés não será candidato, e seu grupo político, no poder desde 2007 no clube, deve indicar Duílio Monteiro Alves, atual diretor de futebol, para as eleições.

Até o momento, o pleito já tem como candidatos confirmados o ex-presidente Mário Gobbi (agora oposicionista), Augusto Melo e Ricardo Maritan. Paulo Garcia também deve concorrer.

