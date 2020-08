Corinthians se recusa a fazer exames da Covid-19 antes das finais e acusa Palmeiras de quebrar isolamento

(Foto: Marcos Ribolli)









O Corinthians se recusou a fazer exames da Covid-19 antes das finais do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras, marcadas para quarta-feira, às 21h30, em Itaquera, e sábado, às 16h30, na arena do rival.





A manifestação do presidente Andrés Sanchez aconteceu durante a reunião com o presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), Reinaldo Carneiro Bastos, e o presidente do Palmeiras, Maurício Galiotte, nesta segunda-feira.





Horas depois, o clube soltou nota oficial sobre o assunto (leia abaixo) e disse que, ao contrário do Palmeiras, manteve seus atletas em confinamento. A diretoria alviverde ainda não se manifestou oficialmente.





A alegação do Corinthians é de que o elenco está concentrado no CT Joaquim Grava desde a autorização para o retorno do futebol e que, por isso, não há necessidade de realizar novos exames.





A Federação não pediu para o Corinthians refazer os testes. Sabem pq? Pq cumprimos TODOS os protocolos. Falem com quem descumpriu. Segue nota: https://t.co/3oxSYd5TOj — Andres Sanchez (@andresanchez63) August 3, 2020





A Federação Paulista de Futebol deixará a cargo do diretor médico da entidade, Moisés Cohen, a decisão sobre a exigências dos exames. Procurado pela reportagem, ele não atendeu aos telefonemas.





O protocolo de conclusão do Paulistão não fala em obrigatoriedade dos exames, mas cita grupos "previamente testados". Além disso, exige que os elencos fiquem concentrados para maior controle.





Essa é a única menção que eu encontrei no protocolo elaborado pela FPF sobre testagem e confinamento das delegações para a retomada do Campeonato Paulista. Não menciona testagem obrigatória antes de cada partida, mas fala de concentração "durante todo o período de jogos". pic.twitter.com/w3X8gDHIcz — Anselmo Caparica (@caparica) August 3, 2020





Na semana passada, o hospital Albert Einstein errou em 26 exames feitos pelo Bragantino, que enfrentaria o Corinthians na semifinal. Jogadores e integrantes da comissão técnica testaram positivo. A contraprova, porém, deu negativo.





Leia nos trechos abaixo o que diz que protocolo:





"O protocolo prevê que todos os 16 clubes fiquem concentrados em locais previamente definidos e preparados durante todo período de jogos da competição. Isso permite maior controle das variáveis por serem grupos fechados e previamente testados, sob maior supervisão.





Antes dos jogos, serão medidas as temperaturas corporais de todos que acessarem os estádios. Caso a temperatura aferida seja acima do considerado normal, o colaborador ou prestador de serviço deverá retornar para orientação médica".





Leia a nota oficial do Corinthians:





O Sport Club Corinthians Paulista vem a público esclarecer as informações equivocadas veiculadas na imprensa sobre a realização dos testes de Covid-19 em seus atletas.





Conforme o protocolo elaborado pela Federação Paulista de Futebol e seu comitê médico, aprovado e exigido pelo Governo do Estado de São Paulo, Prefeitura de São Paulo e prefeituras de todas as cidades dos clube participantes, o Corinthians cumpriu o confinamento de seus atletas e comissão técnica, seguindo à risca o acordo, diferentemente da Sociedade Esportiva Palmeiras que descumpriu e liberou seus atletas depois de cada partida, o que nunca foi permitido.





No SCCP, além dos atletas e da comissão, também seguem o mesmo protocolo de confinamento na concentração todos os funcionários envolvidos nas atividades diárias do Centro de Treinamento. Além disso, o Clube realizou duas baterias de exames durante esse período.





Prezando a saúde desde o início da pandemia, o Corinthians zela pelos cuidados de seus atletas e colaboradores e, por isso, mantém sua delegação em confinamento há 14 dias, período este em que todos estão privados do convívio de suas famílias. Não aceitamos que o ônus da irresponsabilidade seja transferido para quem cumpriu todos esses requisitos.





A diretoria do Timão ressalta ainda que nenhuma tentativa de tumultuar o ambiente será admitida e repudia a prática que se repete há três anos, quando a equipe chegou às finais do Estadual consecutivamente.





